У Польщі мікроавтобус з 7 українцями потрапив у ДТП. Усіх госпіталізували

7 хвилин(и) тому

Автор фото, TVN24

У Польщі мікроавтобус, в якому перебували семеро громадян України, потрапив у ДТП.

Аварію спричинила водій легкової автівки, яка виїхала на зустрічну смугу, перебуваючи напідпитку.

Інформацію про це підтвердила Катерина Баранецька, третій секретар консульських питань посольства України в Польщі.

В ефірі каналу "Україна-24" вона розповіла, що мікроавтобус про який йдеться, був організований працедавцем і віз людей на роботу.

"Йому назустріч, на зустрічну смугу, виїхав Nissan Qashqai. Водій, за інформацію, наданою польською стороною, дійсно перебувала в нетверезому стані", - розповіла пані Баранецька в ефірі каналу "Україна-24".

Всього у автівці перебувало дев'ять пасажирів. Семеро з них - громадяни України, двоє - поляки.

Усіх їх госпіталізовано, троє перебувають у важкому стані.

Наразі триває слідство, усі інші деталі ситуації з'ясовуються, розповіла представниця українського посольства.

За інформацією польських ЗМІ, аварія сталася у селі Вигода, поблизу міста Радомсько, близько 6 ранку.

Судячи з оприлюднених фото, обидві автівки в результаті ДТП злетіли в кювет поблизу дороги.

У березні цього року у Польщі перекинувся інший мікроавтобус, в якому перебували 10 громадян України, п'ятьох із яких довелося госпіталізувати.

Та аварія сталася на тій самій ділянці, де на початку березня перекинувся ще один автобус з українськими пасажирами.

Під час тієї ДТП загинули п'ятеро людей, ще кілька десятків постраждали. Всього в автобусі перебували 57 пасажирів, усі - громадяни України.

Повідомлялося, що водію цього автобуса загрожує до 8 років в'язниці - йому інкримінували ненавмисне доведення до катастрофи.