США не визнають Безоса і Бренсона астронавтами
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вперше з 2004 року уточнило критерії присвоєння звання астронавта і отримання "крил астронавта" - нагрудної відзнаки, яку у Штатах вручають учасникам комерційних космічних місій.
Правила змінили у день польоту в космос засновника компанії Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса на кораблі New Shepard.
Згідно з уточненням, яке FFA внесло в правила, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту.
Що саме означає це формулювання у FFA не пояснили - отже, вирішувати відповідність правилам відомство буде на власний розсуд.
Таким чином космічні туристи після участі в космічному польоті не зможуть автоматично претендувати на отримання "крил астронавта".
У США надавати звання "астронавта" можуть три відомства: FAAA, NASA і збройні сили.
Згідно з правилами, які діяли ще до внесення змін і продовжують діяти зараз, космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 кілометрів від поверхні Землі.
Відповідно, і Річард Бренсон, і Джефф Безос теоретично могли претендувати на отримання звання астронавтів.
Космічний турист чи астронавт?
Раніше цього тижня Джефф Безос здійснив успішний політ у космос на кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin.
Ракета з капсулою New Shepard успішно 20 липня стартувала з приватного космодрому біля міста Ван-Хорн в пустелі на заході Техасу. Через дві хвилини після старту корабель відділився від ракети-носія і ненадовго відправився в космос.
Після цього на землю спершу спустилася ракета-носій, а згодом і капсула New Shepard.
Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд. Окрім Безоса, на борту капсули New Shepard перебував брат бізнесмена, Марк, 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен, а також 82-річна американка Воллі Фанк.
11 липня до межі космосу успішно злітав інший мільярдер - засновник Virgin Galactic Річард Бренсон. Його політ тривав близько години, зокрема кілька хвилин у невагомості.
Ракетоплан Unity компанії Virgin Galactic досяг висоти 90 кілометрів. Безос злетів вище: на висоту близько 107 кілометрів.
Трактування того, яка висота є межею космосу, у світі відрізняються.
Приміром, Міжнародна авіаційна федерація вважає цією межею висоту 100 кілометрів над рівнем моря. Тоді як на думку NASA, космос починається на висоті 80 кілометрів.