США не визнають Безоса і Бренсона астронавтами

40 хвилин(и) тому

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вперше з 2004 року уточнило критерії присвоєння звання астронавта і отримання "крил астронавта" - нагрудної відзнаки, яку у Штатах вручають учасникам комерційних космічних місій.

Правила змінили у день польоту в космос засновника компанії Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса на кораблі New Shepard.

Згідно з уточненням, яке FFA внесло в правила, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту.

Що саме означає це формулювання у FFA не пояснили - отже, вирішувати відповідність правилам відомство буде на власний розсуд.

Таким чином космічні туристи після участі в космічному польоті не зможуть автоматично претендувати на отримання "крил астронавта".

У США надавати звання "астронавта" можуть три відомства: FAAA, NASA і збройні сили.

Згідно з правилами, які діяли ще до внесення змін і продовжують діяти зараз, космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 кілометрів від поверхні Землі.

Відповідно, і Річард Бренсон, і Джефф Безос теоретично могли претендувати на отримання звання астронавтів.

Космічний турист чи астронавт?

Раніше цього тижня Джефф Безос здійснив успішний політ у космос на кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin.

Ракета з капсулою New Shepard успішно 20 липня стартувала з приватного космодрому біля міста Ван-Хорн в пустелі на заході Техасу. Через дві хвилини після старту корабель відділився від ракети-носія і ненадовго відправився в космос.

Автор фото, VIRGIN GALACTIC

Після цього на землю спершу спустилася ракета-носій, а згодом і капсула New Shepard.

Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд. Окрім Безоса, на борту капсули New Shepard перебував брат бізнесмена, Марк, 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен, а також 82-річна американка Воллі Фанк.

11 липня до межі космосу успішно злітав інший мільярдер - засновник Virgin Galactic Річард Бренсон. Його політ тривав близько години, зокрема кілька хвилин у невагомості.

Ракетоплан Unity компанії Virgin Galactic досяг висоти 90 кілометрів. Безос злетів вище: на висоту близько 107 кілометрів.

Трактування того, яка висота є межею космосу, у світі відрізняються.

Приміром, Міжнародна авіаційна федерація вважає цією межею висоту 100 кілометрів над рівнем моря. Тоді як на думку NASA, космос починається на висоті 80 кілометрів.