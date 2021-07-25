Таліби наступають. В Афганістані оголосили комендантську годину
Уряд Афганістану на тлі нового наступу сил "Талібану" запровадив комендантську годину практично на всій підконтрольній йому території.
У 31 з 33 провінцій країни заборонено виходити на вулицю з 10 вечора до четвертої ранку. Винятком став столичний регіон, а також провінції Панджшер і Нангархар.
"Талібан" в останні тижні активізував наступ на урядові війська в міру того, як країну залишають військові армії США. Цього тижня таліби заявили, що контролюють вже 90% кордонів Афганістану і 80% його території. Уряд у Кабулі назвав ці твердження неправдивими.
За незалежними оцінками, екстремісти контролюють близько 50% території та низку важливих прикордонних переходів на кордонах з Іраном, Пакистаном, Туркменістаном і Таджикистаном.
"Щоб зупинити ріст насильства та перешкодити нічним пересуванням "Талібану" в 31 провінції запроваджують комендантську годину", - йдеться у суботній заяві міністерства внутрішніх справ.
Поки "Талібану" не вдалося захопити жодного великого міста, хоча на підступах до кількох із них велися бої. Також в останні дні не вщухали бої за місто Кандагар. У п'ятницю у конфлікт втрутилися США, завдаючи ударів по талібах з дронів.
"Талібан" назвав це порушенням досягнутих з США домовленостей.
За угодою, підписаною на початку 2020 року, адміністрація Дональда Трампа зобов'язалась вивести війська з Афганістану до травня 2021 року. У квітні Джо Байден, що змінив Трампа, оголосив, що виведення закінчиться не в травні, а до 11 вересня.
На півночі країни "Талібан" теж витісняє сили уряду. Таджикистан у п'ятницю оголосив, що готується прийняти до 100 тисяч біженців з Афганістану. Тим часом порядки, які рух запроваджує на підконтрольних територіях, вкрай турбують правозахисників.
"Талібан" запроваджує у завойованих провінціях екстремальну версію шаріату. Джерела правозахисників на місцях звинувачують екстремістів у жорстокому поводженні з цивільними.
У провінції Кандагар бойовики беруть в заручники родичів урядовців. В організації Human Rights Watch кажуть: якщо армія перейде в контратаку, екстремісти можуть заради помсти почати розправи над цивільними.
"Лідери "Талібану" заперечують свою відповідальність за порушення прав, проте надходить все більше повідомлень про вигнання з будинків, свавільні затримання та вбивства в областях, які вони контролюють, - йдеться в заяві Human Rights Watch.