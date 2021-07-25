Таліби наступають. В Афганістані оголосили комендантську годину

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Афганська армія намагається вибити екстремістів із зайнятих ними районів

Уряд Афганістану на тлі нового наступу сил "Талібану" запровадив комендантську годину практично на всій підконтрольній йому території.

У 31 з 33 провінцій країни заборонено виходити на вулицю з 10 вечора до четвертої ранку. Винятком став столичний регіон, а також провінції Панджшер і Нангархар.

"Талібан" в останні тижні активізував наступ на урядові війська в міру того, як країну залишають військові армії США. Цього тижня таліби заявили, що контролюють вже 90% кордонів Афганістану і 80% його території. Уряд у Кабулі назвав ці твердження неправдивими.

За незалежними оцінками, екстремісти контролюють близько 50% території та низку важливих прикордонних переходів на кордонах з Іраном, Пакистаном, Туркменістаном і Таджикистаном.

"Щоб зупинити ріст насильства та перешкодити нічним пересуванням "Талібану" в 31 провінції запроваджують комендантську годину", - йдеться у суботній заяві міністерства внутрішніх справ.

Поки "Талібану" не вдалося захопити жодного великого міста, хоча на підступах до кількох із них велися бої. Також в останні дні не вщухали бої за місто Кандагар. У п'ятницю у конфлікт втрутилися США, завдаючи ударів по талібах з дронів.

"Талібан" назвав це порушенням досягнутих з США домовленостей.

За угодою, підписаною на початку 2020 року, адміністрація Дональда Трампа зобов'язалась вивести війська з Афганістану до травня 2021 року. У квітні Джо Байден, що змінив Трампа, оголосив, що виведення закінчиться не в травні, а до 11 вересня.

На півночі країни "Талібан" теж витісняє сили уряду. Таджикистан у п'ятницю оголосив, що готується прийняти до 100 тисяч біженців з Афганістану. Тим часом порядки, які рух запроваджує на підконтрольних територіях, вкрай турбують правозахисників.

"Талібан" запроваджує у завойованих провінціях екстремальну версію шаріату. Джерела правозахисників на місцях звинувачують екстремістів у жорстокому поводженні з цивільними.

У провінції Кандагар бойовики беруть в заручники родичів урядовців. В організації Human Rights Watch кажуть: якщо армія перейде в контратаку, екстремісти можуть заради помсти почати розправи над цивільними.

"Лідери "Талібану" заперечують свою відповідальність за порушення прав, проте надходить все більше повідомлень про вигнання з будинків, свавільні затримання та вбивства в областях, які вони контролюють, - йдеться в заяві Human Rights Watch.