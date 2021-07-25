Чоловік, який насміхався над вакцинами проти Covid-19, помер від вірусу

29 хвилин(и) тому

Автор фото, CBS Підпис до фото, Стівен Хармон задокументував свою боротьбу з Covid-19

Чоловік з Каліфорнії, який насміхався в соціальних мережах над вакцинами проти Covid-19, помер після місячної боротьби з вірусом.

Стівен Хармон, член протестантської церкви Hillsong, був затятим антивакцинатором та багато жартував про те, що не робив щеплення.

"У мене 99 проблем, але вакцини серед них немає", - написав у червні 34-річний чоловік у Twitter, де мав 7 000 підписників.

Він лікувався від пневмонії та Covid-19 у лікарні в передмісті Лос-Анджелеса, де і помер в середу.

За кілька днів до смерті Хармон задокументував свою боротьбу за виживання, розмістивши свої фото на лікарняному ліжку.

"Будь ласка, моліться, вони хочуть під'єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів", - написав він.

У своєму останньому дописі в середу Хармон сказав, що вирішив погодитися на ШВЛ.

"Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка", - написав він.

Попри боротьбу з вірусом, Хармон як і раніше відмовлявся від вакцини, стверджуючи, що його віра захистить його.

Перед смертю він жартував про пандемію та вакцини, ділячись мемами зі словами, що довіряє Біблії, а не провідному американському експерту з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Засновник Hillsong Брайан Г'юстон підтвердив смерть Хармона у Twitter в четвер.

"Бен щойно передав нам жахливу новину про те, що наш дорогий друг Стівен Хармон помер від Covid. Це жахливо", - написав Г'юстон.

У пості в Instagram він вшанував пам'ять Хармона.

"Він був одним з найщиріших людей, яких я знаю, і у нього так багато було попереду", - написав він в Instagram.

Г'юстон додав, що церква закликає своїх членів "слідувати вказівкам лікарів".

В останні тижні в Каліфорнії спостерігають зростання захворюваності на Covid-19, при цьому більшість госпіталізованих не були вакциновані.