Зірка телешоу, який виявився серійним вбивцею, помер у Каліфорнії

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Родні Алькала до арешту брав участь в американському телешоу

Маніяк, засуджений до смертної кари в американському штаті Каліфорнія за вбивство 12-річної дівчинки та ще чотирьох жінок, помер, не дочекавшись виконання вироку.

77-річний Родні Алькала помер в лікарні неподалік від в'язниці Коркоран. Смерть настала з природних причин, повідомила адміністрація в'язниці.

Алькалу засудили у 2010 році. Він відомий також за прізвиськом Вбивця з "Гри для знайомств", оскільки брав участь в однойменному американському телешоу.

Крім кількох вбивств у Каліфорнії, Алькала також визнав себе винним у вбивстві двох жінок в Нью-Йорку.

Алькалу вперше засудили до смертної кари в окрузі Оріндж в 1980 році за викрадення та вбивство 12-річної Робін Самсо, яке він скоїв у Лос-Анджелесі роком раніше.

Однак Верховний суд Каліфорнії скасував вирок і призначив новий розгляд. Повторний суд відбувся у 1986 році, Алькалу знову засудили до смерті, але і цей вирок скасували.

Пізніше слідчі знайшли докази причетності Алькали до інших вбивств.

У 2010 році суд присяжних визнав його винним у вбивстві Робін Самсо та ще чотирьох жінок у віці від 18 до 32 років у період з 1977-го по 1979 рік. Тоді ж йому призначили смертну кару, яка залишилась в силі.

У вересні 1978 року Алькала брав участь у телешоу The Dating Game ("Гра для знайомств"). За сюжетом програми незаміжня жінка розпитувала трьох неодружених чоловіків, прихованих від неї, перш ніж обрати одного з них.

Героїня телешоу обрала Алькалу, але пізніше жінка розповіла, що після розмови з обранцем за лаштунками вирішила не зустрічатися з ним, назвавши його моторошним.

У 2012 році Алькалу екстрадували до Нью-Йорка, де йому висунули звинувачення у ще двох вбивствах, скоєних у 1971-му та 1977 роках. Він визнав себе винним та був засуджений до довічного ув'язнення з правом клопотати про умовно-дострокове звільнення не раніше ніж за 25 років.

Після цього засудженого повернули до Каліфорнії та посадили до камери смертників.

Коментуючи смерть Алькали, офіційні представники пенітенціарної системи штату Каліфорнія заявили, що його підозрювали у причетності до ще декількох вбивств.

Про його смерть жодних подробиць не повідомляють.

Зараз в камерах смертників у Каліфорнії перебувають близько 700 ув'язнених, але губернатор Гевін Ньюсом запровадив мораторій на смертну кару.