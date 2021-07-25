Спортсмен з Океанії, який "вкрав" увагу глядачів під час відкриття Олімпійських ігор

Редакція

BBC Mundo

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Прапороносець океанійського королівства Тонга Піта Тауфатофуа привернув увагу публіки на відкритті Олімпійських ігор.

Він уже робив це під час відкриття Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року і зробив це знову у Токіо, з'явившись як прапороносець своєї країни з голим торсом, вкритим кокосовою олією.

Його фотографії стали вірусним в соціальних мережах.

Під час Олімпійських ігор 2016 року Тауфатофуа дав коментар BBC і пояснив, чому його тіло було вкрите олією.

"У нашій культурі є традиція: коли ви одягаєте традиційний одяг, ви маєте скупатися в кокосовій олії", - сказав спортсмен.

Він також зазначив, що був одягнений на церемонії в "дуже традиційний для Тонга одяг". Йдеться про килимок таовала, який в Тонга обмотують навколо талії для участі в церемоніях та святах.

У п'ятницю в інтерв'ю The New York Times Тауфатофуа, який бере участь в змаганнях по тхеквондо, запевнив, що для нього "Олімпійські ігри - це навіть не про спортсменів".

"Я думаю, що ми просто представляємо кожну людину на планеті, яка намагається щось подолати та досягти", - наголосив спортсмен.

Він також заперечив, що намагався скористатися своєю олімпійською славою.

"Для мене велика честь битися з цими хлопцями (спортсменами з інших країн. - Ред.). Я тут не для того, щоб бути найкращим у світі. Я тут для того, щоб бути найкращою версією самого себе".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На Олімпійських іграх у Бразилії, 2016 рік

37-річний Піта Тауфатофуа відомий тим, що бере участь і в Літніх, і в Зимових Олімпійських іграх.

У 2018 році він був учасником Зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї, де попри мороз знову з'явився на церемонії відкриття з голим торсом та у таовалі. Він взяв участь у лижних перегонах на 15 км вільним стилем, які зміг завершити зі 114 результатом зі 119 спортсменів.

Цього вівторка олімпієць з Тонга боротиметься у 1/8 фіналу змагань з тхеквондо проти росіянина Владислава Ларіна.