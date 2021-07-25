Спортсмен з Океанії, який "вкрав" увагу глядачів під час відкриття Олімпійських ігор
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- BBC Mundo
Прапороносець океанійського королівства Тонга Піта Тауфатофуа привернув увагу публіки на відкритті Олімпійських ігор.
Він уже робив це під час відкриття Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року і зробив це знову у Токіо, з'явившись як прапороносець своєї країни з голим торсом, вкритим кокосовою олією.
Його фотографії стали вірусним в соціальних мережах.
Під час Олімпійських ігор 2016 року Тауфатофуа дав коментар BBC і пояснив, чому його тіло було вкрите олією.
"У нашій культурі є традиція: коли ви одягаєте традиційний одяг, ви маєте скупатися в кокосовій олії", - сказав спортсмен.
Він також зазначив, що був одягнений на церемонії в "дуже традиційний для Тонга одяг". Йдеться про килимок таовала, який в Тонга обмотують навколо талії для участі в церемоніях та святах.
У п'ятницю в інтерв'ю The New York Times Тауфатофуа, який бере участь в змаганнях по тхеквондо, запевнив, що для нього "Олімпійські ігри - це навіть не про спортсменів".
"Я думаю, що ми просто представляємо кожну людину на планеті, яка намагається щось подолати та досягти", - наголосив спортсмен.
Він також заперечив, що намагався скористатися своєю олімпійською славою.
"Для мене велика честь битися з цими хлопцями (спортсменами з інших країн. - Ред.). Я тут не для того, щоб бути найкращим у світі. Я тут для того, щоб бути найкращою версією самого себе".
37-річний Піта Тауфатофуа відомий тим, що бере участь і в Літніх, і в Зимових Олімпійських іграх.
У 2018 році він був учасником Зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї, де попри мороз знову з'явився на церемонії відкриття з голим торсом та у таовалі. Він взяв участь у лижних перегонах на 15 км вільним стилем, які зміг завершити зі 114 результатом зі 119 спортсменів.
Цього вівторка олімпієць з Тонга боротиметься у 1/8 фіналу змагань з тхеквондо проти росіянина Владислава Ларіна.