Ігор Рейзлін приніс Україні другу медаль Олімпійських ігор у Токіо

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ігор Рейзлін не стримував емоцій після виграшу

Український фехтувальник Ігор Рейзлін у напруженій дуелі на шпагах переміг італійця Андреа Сантареллі у поєдинку за бронзову нагороду на Олімпіаді в Токіо.

Спочатку він програвав у поєдинку, згодом зміг зрівняти рахунок, а наприкінці вирвав перемогу.

Таким чином він став другим медалістом цих Олімпійських ігор серед українських спортсменів.

Перед цим Рейзлін не зміг пробитися до фіналу, поступившись у півфіналі французу Ромену Каннону.

Раніше, у 2019 році, Ігор Рейзлін виграв бронзову нагороду на Чемпіонаті світу з фехтування у Будапешті в індивідуальних поєдинках шпажистів, і "срібло" у складі української команди.

Автор фото, Getty Images

Медаль Рейзліна стала другою бронзовою нагородою для українців на Олімпійських іграх у Токіо.

У суботу не змогла пройти до фіналу, але виграла бронзову нагороду 20-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід.

Після завершення змагань вона пояснила у Facebook, чому "бронзу" у Токіо зустріла зі сльозами на очах.

"Коли мені було 6 років, у мене з'явилася одна мрія, яка всі ці роки була у мене в голові і допомагала долати труднощі. Я мріяла про золоту Олімпійську медаль. Я багато тренувалася, голодувала, терпіла, коли було дуже боляче, відмовляла собі у багатьох речах. Я ніколи нікому про це не розповідала, це знають лише найближчі люди, які бачили, яким важким був мій шлях. Все це заради одного олімпійського золота", - написала Дар'я Білодід.

Дзюдоїстка зізналася, що після поразки у боротьбі за вихід у фінал "була пригнічена, розбита і зовсім не налаштована на боротьбу за бронзу".

"Єдине, що змотивувало мене, це останні мамині слова перед виходом на татамі: "Виграй цю медаль заради мене". І я це зробила, заради неї і тата. Тому що вони заслужили цю медаль і присвячую її я їм", - розповіла Дар'я Білодід.

"А мрія у мене все ще є і я нікому не дам забрати у мене її здійснення!", - пообіцяла спортсменка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дар'я Білодід стала першою українською медалісткою Олімпійських ігор у Токіо