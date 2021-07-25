Прикордонники назвали Топ 10 країн, в які найбільше їздять українці

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кількість подорожей до Туреччини зросла у понад 6 разів

Державна прикордонна служба назвала Топ 10 країн, в які цього року найбільше їздили українці.

"Лідером серед українців залишається Польща - за перше півріччя до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян", - повідомляють українські прикордонники.

Другу позицію у рейтингу зі зростанням кількості подорожей більш ніж у 6 разів, у порівнянні з першим півріччям 2020 року, посіла Туреччина. 774,5 тис. українців відвідали цю країну.

"Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет", - розповідають прикордонники.

До Топ 10 увійшли також Угорщина (671 тисяча поїздок), Росія (372 тис.), Румунія (294 тис.), Білорусь (114 тис.), Словаччина (112 тис.), Молдова (107 тис.), а замикають рейтинг Об'єднані Арабські Емірати (85 тисяч).

Автор фото, dpsu.gov.ua

Водночас не можливо точно визначити, скільки українців їздили у Польщу працювати, а скільки заради подорожей.

Втім, подорожі до Польщі наразі не є дуже зручними, оскільки у країні діє 10-денний карантин для громадян країн, які не входять до Шенгенської зони. Лише на 8-й день ці люди можуть пройти тест, який, якщо виявиться негативним, може звільнити їх від карантину. Це не стосується людей, які за 14 днів до перетину кордону завершили вакцинацію проти Covid-19, або протягом 6 місяців до перетину кордонів перехворіли на Covid-19.

Хто відвідує Україну?

Прикордонники також назвали Топ 10 країн, громадяни яких відвідують Україну.

У цьому рейтингу лідирують мешканці Молдови (368 тисяч), Росії (198 тисяч) та Румунії (109 тисяч).

На 29% зросла кількість туристів з Туреччини (93 тисячі) та у півтора раза з США (34 тисячі).

Автор фото, dpsu.gov.ua