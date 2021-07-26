Італія - піца, Україна - Чорнобиль. Корейський канал вибачився за невдалі ілюстрації країн-учасниць Олімпіади

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Screen capture from MBC

Італія - піца, Румунія - Дракула, Україна - Чорнобиль. Саме так один із корейських телеканалів ілюстрував кожну з національних збірних під час трансляції відкриття Олімпіади.

Після хвилі скарг керівництво телеканалу MBC вирішило вибачитися за використання подібних асоціацій в ефірі, назвавши їх "образливими" та "недолугими".

Представник каналу пояснив, що вони прагнули зробити так, аби глядачам було простіше впізнати кожну з країн, яка бере участь в Олімпійських іграх.

Однак такий підхід виявився "помилкою, яку не можна пробачити", додали в MBC.

Там також пообіцяли провести розслідування того, хто і чому обирав для ілюстрації країн ті чи інші зображення.

Як очікується, у понеділок з окремою заявою також виступить головний керівник каналу - аби ще раз вибачитися за те, що сталося.

На суперечливий прийом, який у своєму ефірі використав MBC, одним із перших звернув увагу журналіст Рафаель Рашид - він і запустив обговорення ситуації в Twitter.

Рашид розповів, що коли під час відкриття Олімпіади стадіоном проходила збірна Гаїті, то телеканал представив глядачам цю країну як місце "з нестабільною політичною ситуацією, що склалася через вбивство президента".

А коли в кадрі з'явилася збірна Сирії, підпис на екрані пояснював, що це країна, де вже 10 років триває громадянська війна.

"Вони що, просто обирали те, що випадало першим зображенням в пошуку Google?", - запитав один із користувачів Twitter.

Це не перший випадок, коли MBC критикують за використання подібних ілюстрацій для країн.

У 2008 році канал оштрафували за використання аналогічних підписів та зображень під час Олімпіади в Пекіні.