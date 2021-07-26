Німецькі гімнастки виступили в комбінезонах замість трико. Борються з сексуалізацією спорту

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Німецькі гімнастки виступили на Олімпійських іграх у Токіо не у звичайному гімнастичному трико, а в закритих комбінезонах. Таким чином вони продовжують боротися з сексуалізацією їхнього виду спорту.

В екіпіруванні, що закриває ноги, напередодні виступили німки Сара Восс, Пауліна Шефер-Бетц, Елізабет Зайц та Кім Буї.

Дехто з німецьких гімнасток раніше вже робили те саме в рамках Чемпіонату Європи навесні цього року.

Представниця збірної Німеччини Сара Восс пояснювала, що хоче, аби юні гімнастки почувалися безпечніше і не відчували на собі сексуалізацію спорту з боку глядачів.

Правила не забороняють виступати у закритих комбінезонах, але до вчинку німок на європейській першості більш закриту спортивну форму гімнастки обирали тільки з релігійних міркувань.

Раніше цього тижня німецькі гімнастки проводили тренування у закритих комбінезонах і одна з них, Елізабет Зайц, пояснювала, що для неї це питання комфорту.

"Ми хочемо показати, що кожна жінка, будь-хто, може вирішувати, що носити", - сказала Зайц.

Автор фото, Getty Images

Минулого тижня скандал, пов'язаний зі спортивним екіпіруванням стався навколо жіночої збірної Норвегії з пляжного гандболу.

Їхню команду оштрафували на 1 500 євро за те, що спортсменки вийшли на поєдинок Чемпіонату Європи у шортах, а не бікіні.

Європейська федерація гандболу заявила, що штраф накладений через використання непідходящого одягу, який не відповідає єдиними правилам пляжного гандболу.

Водночас упродовж найближчих місяців питання змін щодо ігрової форми у пляжному гандболі планують розглянути на найвищому рівні.

Питання екіпірування пляжних гандболісток активно обговорюється вже кілька років - деякі спортсменки вважають обов'язок виходити на гру в бікіні принизливим і вбачають в цьому сексуалізацію жіночого пляжного гандболу.

Автор фото, norway beach handball women / instagram

Водночас траплялися й випадки, коли спортсменки, навпаки, відстоювали своє право на більш відкритий одяг.

Так, на початку 2021 року німецькі пляжні волейболістки Карла Боргер і Юлія Зуде оголосили про бойкот змагань у Катарі через тамтешні вимоги до зовнішнього вигляду спортсменок.

Їм рекомендували виступати у трико з довгими рукавами - щоб максимально закрити ділянки жіночого тіла, які, згідно з мусульманськими традиціями, не мають бачити сторонні люди.

Карлу Боргер і Юлію Зуде такі вимоги обурили: "Це єдина країна і єдиний турнір, де організатори вказують нам на такі речі. Це неприпустимо", - заявляла Боргер в одному з інтерв'ю.