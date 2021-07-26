Лондон накрила злива: підтоплені метро, лікарні, вулиці

12 хвилин(и) тому

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Дощі з грозами призвели до затоплення вулиць і станцій метро в багатьох районах Лондона.

У деяких місцях виникли затори, оскільки машини не могли продовжувати рух. Також у місті збився графік потягів метрополітену.

Всього за кілька годин у службу пожежної безпеки Лондона надійшло близько 300 викликів щодо затоплення підвалів та вулиць.

У лікарнях Whipps Cross та Newham, розташованих у східному Лондоні, підтопило відділення невідкладної допомоги.

Там просять пацієнтів скористатися послугами інших медзакладів.

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Влада оголосила попередження для більшої частини Південного сходу Англії, де рівень опадів може досягти 100 міліметрів, і рекомендує тимчасово утриматися від будь-яких поїздок.

Ще 14 м'якших попереджень про можливі затоплення охоплюють більшу частину Лондона і прилеглих до столиці графств.

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"Тротуаром неможливо пройти, - написав у своєму твіттері житель передмістя Лондона Кріс Дейт. - Щоб дістатися до автобуса, треба пройти по щиколотку в воді. Це вже не дорога, а якийсь канал".

"Я народився і виріс у Лондоні, але ніколи такого не бачив, - розповів журналістам велосипедист Едді Елліотт. - Автобуси стояли у воді і не могли зрушити з місця".

Багато доріг у столиці, зокрема Північна кільцева та тунель Блекволл під Темзою, а також 8 станцій метро закрили.

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Столична поліція просить водіїв не намагатися їхати затопленими дорогами, а пожежні служби наполегливо рекомендують звертатися до них по допомогу у випадках, коли виникає загроза життю.

Після того, як спекотна погода, що тривалий час була в Лондоні, змінилася прохолодними днями, синоптики попередили населення про небезпеку проливних дощів і поривчастого вітру.

При цьому вже в понеділок знову очікується підвищення температури до 26 градусів.