Лондон накрила злива: підтоплені метро, лікарні, вулиці
Дощі з грозами призвели до затоплення вулиць і станцій метро в багатьох районах Лондона.
У деяких місцях виникли затори, оскільки машини не могли продовжувати рух. Також у місті збився графік потягів метрополітену.
Всього за кілька годин у службу пожежної безпеки Лондона надійшло близько 300 викликів щодо затоплення підвалів та вулиць.
У лікарнях Whipps Cross та Newham, розташованих у східному Лондоні, підтопило відділення невідкладної допомоги.
Там просять пацієнтів скористатися послугами інших медзакладів.
Влада оголосила попередження для більшої частини Південного сходу Англії, де рівень опадів може досягти 100 міліметрів, і рекомендує тимчасово утриматися від будь-яких поїздок.
Ще 14 м'якших попереджень про можливі затоплення охоплюють більшу частину Лондона і прилеглих до столиці графств.
"Тротуаром неможливо пройти, - написав у своєму твіттері житель передмістя Лондона Кріс Дейт. - Щоб дістатися до автобуса, треба пройти по щиколотку в воді. Це вже не дорога, а якийсь канал".
"Я народився і виріс у Лондоні, але ніколи такого не бачив, - розповів журналістам велосипедист Едді Елліотт. - Автобуси стояли у воді і не могли зрушити з місця".
Багато доріг у столиці, зокрема Північна кільцева та тунель Блекволл під Темзою, а також 8 станцій метро закрили.
Столична поліція просить водіїв не намагатися їхати затопленими дорогами, а пожежні служби наполегливо рекомендують звертатися до них по допомогу у випадках, коли виникає загроза життю.
Після того, як спекотна погода, що тривалий час була в Лондоні, змінилася прохолодними днями, синоптики попередили населення про небезпеку проливних дощів і поривчастого вітру.
При цьому вже в понеділок знову очікується підвищення температури до 26 градусів.