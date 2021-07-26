Смерть після масажу в Чернігові. Усі деталі гучної справи
Чернігівська окружна прокуратура повідомила про підозру 49-річній жінці, чиї дії могли призвести до смерті пацієнтки після масажу.
Як зазначило місцеве видання "Високий вал", інцидент стався ще три роки тому - у квітні 2018-го. Підозрювана робила масаж пацієнтці у себе вдома.
"Під час проведення масажу тіла, [жінка] долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі", - розповів речник обласної прокуратури Валерій Литовченко.
У прокуратурі додають, що висновки судово-медичної експертизи показали причинно-наслідковий зв'язок між цими ушкодженнями і смертю потерпілої. Експертизи та слідство тривали аж три роки.
Жінка померла незабаром після сеансу масажу - в неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова.
Правоохоронці не розкривають інших деталей справи, проте "Високий вал" пов'язує історію з публікаціями чернігівських ЗМІ від квітня 2018 року.
Місцеві видання тоді писали, що в лікарні №3 з життя пішла 58-річна співробітниця митниці.
Її родичі звинувачували у смерті масажистку, до якої померла зверталася з проханням зняти дискомфорт у спині після перелому правої руки.
"Після сеансу клієнтка почувалася не дуже добре. Наступного дня, вона, за даними свідків, імовірно, знову відвідала масажистку. Після повернення вже не вставала: у Тетяни відмовили руки і ноги. Невдовзі її шпиталізували", - зазначає видання.
У соцмережах масажистці дорікали, що вона нібито не має належної освіти та кваліфікації для проведення окремих видів масажу.
Сайт "0462" свого часу намагався зв'язатися з підозрюваною, але та від будь-яких коментарів для ЗМІ відмовлялася.
Також вона відмовлялася давати свідчення правоохоронцям - від її імені виступав адвокат.
Масажистку підозрюють за статтею про вбивство з необережності. Передбачене нею максимальне покарання - 5 років позбавлення волі.