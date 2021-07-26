Спорт підлітків? 13-річна японка виграла олімпійське золото зі скейтбордингу

42 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Моміджі Нісії всього 13 років

На перших в історії Олімпійських ігор змаганнях з вуличного скейтбордингу юна 13-річна японка Моміджі Нісія завоювала золото, другою стала 13-річна бразилійка, бронза також за Японією.

Серед чоловіків першість також отримав японець, повідомляє сайт Олімпіади.

13-річна спортсменка з Японії Моміджі отримала першу в історії золоту медаль у вуличному скейтбордингу серед жінок на олімпіаді у Токіо.

Срібло завоювала її ровесниця - 13-річна спортсменка Бразилії Райсса Ліл, а 16-річній японці Фуні Накаямі дісталася бронза. З середнім віком у 14 років та 191 день - це наймолодша команда переможців в історії Олімпійських ігор.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зліва на право: Райсса Ліл, Моміджі Нісія та Фуні Накаямі

Наймолодшою в історії олімпійською чемпіонкою є Марджорі Гестрінг, яка перемогла у стрибках з трампліна на Іграх у Берліні 1936 року у віці 13 років 267 днів, лише на 63 дні молодша за Нішію.

Країна, яка приймає Олімпіаду, сповна насолодилася перемогою у вуличному скейтбордингу після того, як Юто Хорігоме переміг у змаганнях серед чоловіків.

Нісія запнулася і пропустила приземлення під час своїх двох перших трюків, але в результаті набрала найбільше балів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Моміджі виконує трюки на скейтборді

У цій категорії також змагатиметься японець Кокона Хіракі, якому всього 12 років.

Скейтбординг є одним з п'яти нових видів спорту, доданих до цих Ігор, при цьому його вуличні змагання імітують міське середовище - трюки виконуються на лавочках і рейках.

Новими олімпійськими видами спорту стали також карате, серфінг, скелелазіння та бейсбол/софтбол.

Після блискучих виступів японських спортсменів акції японських компаній, які пов'язані зі скейтбордингом, зросли на 12%, пише Bloomberg.

Так акції японської компанії Morito, яка продає інвентар для скейтбордистів, в понеділок зросли на 11,9%.

При цьому акції японської компанії TSI Holdings, яка має онлайн-магазин скейтбордів, зросли на 3,2%.