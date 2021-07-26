На Венеційському кінофестивалі покажуть три українські фільми. Про що вони
Три українських фільми потрапили до конкурсної програми 78-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться в Італії з 1 по 11 вересня.
Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, це фільми Валентина Васяновича, Олега Сенцова та Петера Керекеша.
За головну нагороду фестивалю - "Золотого лева" - позмагається новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск". Він увійшов до основної конкурсної програми.
У стрічці йдеться про лікаря-добровольця, який повернувся додому з полону і намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і 12-річною донькою, яка також травмована смертю близької людини на війні.
У 2019 році фільм Васяновича "Атлантида" здобув перемогу у конкурсі "Горизонти".
Цьогоріч у цій конкурсній програмі змагатимуться два українські фільми - "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.
Робота над стрічкою "Носоріг" почалася ще у 2012 році, але зупинилася через арешт Сенцова російськими спецслужбами у 2014 році та його ув'язнення. У 2019 році, після звільнення Олега Сенцова, робота над проєктом відновилася.
Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. "Носоріг" створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.
Ще один український фільм, який змагатиметься у конкурсі "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, також є спільним виробництвом України, Словаччини та Чехії. Це фільм Петера Керекеша "Цензорка".
Стрічка розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до ув'язнення. Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.
Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу.
У 2020 році у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики" стрічка Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримала нагороду Verona Film Club Award.