На Венеційському кінофестивалі покажуть три українські фільми. Про що вони

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Держкіно Підпис до фото, Фільм "Відблиск" розповідає про лікаря, який після повернення з полону намагається звикнути до мирного життя

Три українських фільми потрапили до конкурсної програми 78-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться в Італії з 1 по 11 вересня.

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, це фільми Валентина Васяновича, Олега Сенцова та Петера Керекеша.

За головну нагороду фестивалю - "Золотого лева" - позмагається новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск". Він увійшов до основної конкурсної програми.

У стрічці йдеться про лікаря-добровольця, який повернувся додому з полону і намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і 12-річною донькою, яка також травмована смертю близької людини на війні.

У 2019 році фільм Васяновича "Атлантида" здобув перемогу у конкурсі "Горизонти".

Автор фото, Держкіно Підпис до фото, "Носоріг" Олега Сенцова заснований на реальних подіях 90-х в Україні

Цьогоріч у цій конкурсній програмі змагатимуться два українські фільми - "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.

Робота над стрічкою "Носоріг" почалася ще у 2012 році, але зупинилася через арешт Сенцова російськими спецслужбами у 2014 році та його ув'язнення. У 2019 році, після звільнення Олега Сенцова, робота над проєктом відновилася.

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. "Носоріг" створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

Автор фото, Держкіно Підпис до фото, Фільм "Цензорка" розповідає про жінку, яка народила дитину у в'язниці Одеси

Ще один український фільм, який змагатиметься у конкурсі "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, також є спільним виробництвом України, Словаччини та Чехії. Це фільм Петера Керекеша "Цензорка".

Стрічка розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до ув'язнення. Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.

Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу.

У 2020 році у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики" стрічка Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримала нагороду Verona Film Club Award.