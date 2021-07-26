Леонід Кравчук вже місяць у реанімації. Штучно вентилюють легені - ЗМІ

44 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Леоніда Кравчука під'єднали до апарату штучної вентиляції легень

Перший президент України та керівник її делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук уже місяць перебуває у реанімації після операції на серці.

Цю інформацію hromadske підтвердила речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева.

За її словами, стан здоров'я першого президента не поліпшився після операції. А динаміка покращення стану здоров'я дуже повільна.

Леоніда Кравчука під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, повідомило видання "Українська правда" з посиланням на пані Сибірцеву.

ВВС News Україна направила прохання Оксані Сибірцевій розповісти про стан здоров'я Леоніда Кравчука і чекає відповіді.

Наприкінці червня стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Тоді він не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ої річниці Конституції через "стан здоров'я".

Згодом цю інформацію підтвердив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович і додав, що той просив нічого не коментувати.

Хто такий Леонід Кравчук

Леонід Кравчук став першим президентом незалежної України у 1991 році. Він набрав 61,5% голосів виборців.

Кравчук очолював країну найкоротший термін серед українських президентів - всього 32 місяці. Найбільший в історії України шахтарський страйк 1993 року призвів до дочасних виборів президента.

7-8 грудня 1991 року Леонід Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР та створення Співдружності незалежних держав (СНД).

А вже наприкінці каденції у 1994 році Леонід Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Влітку 1994 року Леонід Кравчук програв вибори Леоніду Кучмі.

Леонід Кравчук продовжував політичну діяльність, був депутатом Верховної Ради.

У липні 2020 року Кравчука призначили головою української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він замінив на цій посаді Леоніда Кучму.