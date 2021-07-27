Вакцина від коронавірусу в таблетках. Як швидко це стане реальністю

Медді Севідж

BBC News, Стокгольм

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Можливо, невдовзі "вакцинуватися" можна буде ось так

Наразі вакцинація від коронавірусу проводиться шляхом ін'єкцій. Можливо, в майбутньому це можна буде зробити за допомогою інгаляції, або навіть прийнявши пігулку.

У білосніжній лабораторії компанії Iconovo в Медікон-Віллидж, одному з найбільших технопарків Швеції на півдні країни, хімік Іньємо Андерсон демонструє тонкий пластиковий інгалятор завбільшки з половину сірникової коробки.

Її команда сподівається, що це крихітний пристрій зіграє важливу роль у боротьбі з пандемією: він дозволить людям нікуди не ходити та вакцинуватися вдома.

"Він зручний і дешевий", - говорить Йохан Ваборг, очільник компанії, що спеціалізується на випуску інгаляторів для людей з астмою.

"Ви відриваєте ось цю маленьку пластикову смужку. Після цього інгалятор готовий до роботи. Залишається лише піднести його до рота, зробити глибокий видих, пшикнути і вдихнути", - пояснює він.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Іньємо Андерсон з інгалятором для вакцин від Iconovo

Iconovo співпрацює з дослідницьким імунологічним стартапом ISR зі Стокгольма, який створив вакцину від Covid-19 у вигляді сухого порошку.

На відміну від вакцин Pfizer, Moderna і AstraZeneca, створених з реальних РНК і ДНК, у ній використовують штучно створені білки коронавірусу.

Порошок витримує температуру до плюс 40 градусів Цельсія.

Це разючий контраст з нинішніми рідкими вакцинами, схваленими ВООЗ, які вимагають особливих умов зберігання.

Pfizer, наприклад, доводиться тримати в спеціальних посудинах при температурі -70°C, інакше вакцина втратить ефективність. Переміщення вакцини з одного холодильника в інший дорогою від заводу до споживача називають "холодовим ланцюжком".

"Новий препарат змінює правила гри. Йому не потрібен "холодовий ланцюжок", його легко транспортувати й розподіляти, а його прийом не вимагає допомоги медиків", - говорить засновник ISR Ула Віндквіст, професор імунології шведського Каролінського інституту, того самого, який присуджує Нобелівські премії з медицини.

Сухе заморожування

ISR зараз випробовує свою вакцину проти штамів "Бета" і "Альфа", вперше виявлених в ПАР і Британії.

Дослідники розраховують, що їх винахід стане особливо корисним в Африці, де вакцини не випускають, а жаркий клімат і перебої з електрикою роблять проблематичними перевезення і зберігання традиційних препаратів.

Треба буде ще попрацювати, щоби довести, що порошкоподібна вакцина настільки ж ефективна, як і рідкі.

Поки випробування проводилися тільки на мишах, але ISR і Iconovo вже зібрали достатню суму для тестування на людях. Планується розпочати його приблизно через два місяці.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Колишній голова служби охорони здоров'я ЮНІСЕФ Стефан Свартлінг Петерсон каже, що вакцини у порошку дозволять людям перестати возити холодильники на велосипедах і верблюдах

У лікарській спільноті панує стриманий оптимізм.

Медики кажуть, що якщо випробування закінчаться успішно, порошкоподібні вакцини зроблять революцію у боротьбі не лише з Covid-19, але і з іншими хворобами, від яких необхідно щепитися.

"Це відкриє нові можливості для віддалених регіонів, і, можливо, нарешті позбавить людей возити мініхолодильники на своїх велосипедах і верблюдах", - зауважив Стефан Свартлінг Петерсен, професор Каролінського інституту.

Він порівнює те, що відбувається, з появою продуктів сухого заморожування, які можна використовувати в різних віддалених місцях, де немає електрики.

Поки компанії тестують порошкову вакцину, Стефан Петерсен вказав на іншу перспективну справу, яку реалізовують неподалік лабораторії Iconovo.

Компанія Ziccum працює над технологією засушування рідких вакцин - як нинішніх, так і тих що з'являться в майбутньому, без шкоди для їх ефективності.

Вакцини у вигляді сухого порошку можна буде легко доставляти в країни, що розвиваються, і лише перед самим щепленням розводити в дистильованій воді.

Нова технологія створює можливість застосовувати вакцини найрізноманітнішими способами, від назальних спреїв до таблеток, вважає глава компанії Ziccum Йоран Конрадсону.

"Попереду ще багато роботи. Але загалом це можливо", - говорить Конрадсону.

"Зелена" альтернатива

Компанія Janssen, яка створила однодозову вакцину від Covid-19, вже працює над пілотним проєктом вивчення можливостей, які відкриває технологія засушування від фірми Ziccum.

Фармацевтичний гігант не повідомляє, чи йдеться про вакцини від Covid-19 чи якихось інших хвороб. Її речник сказав лише, що йдеться про виявлення потенціалу новітніх технологій, що полегшують розподіл і застосування вакцин.

Порошкова технологія допоможе також тим, хто боїться уколів, і допоможе довкіллю, зменшивши споживання електроенергії холодильниками.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Йоран Конрадсону каже, що вакцини у вигляді назальних спреїв теж цілком можливі

І зрозуміло, це дозволить охопити вакцинацією більше людей.

"Ніхто не в безпеці, поки все не у безпеці, - зауважив Йоран Конрадсону. - Невідомо, що може трапитися, якщо коронавірус гуляє світом, нехай і далеко від нас".

"Щоби ефективно боротися з епідеміями та пандеміями, потрібно мати можливість вакцинувати населення в усіх регіонах світу", - погоджується Інгрід Команн з міжнародної некомерційної організації "Коаліція за епідеміологічну готовність".

Вона висловлюється обережно, нагадуючи, що порошкові вакцини поки на стадії розробки, і потрібно ще багато чого зробити - зокрема, налагодити їх масове виробництво.

"Але якщо все пройде успішно, ми отримаємо підвищення доступності вакцин і економію коштів", - говорить вона.