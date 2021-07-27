Українські стрільці завоювали бронзу на Олімпіаді й зняли "прокляття"

26 хвилин(и) тому

Автор фото, НОК України

Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У поєдинку за третє місце Костевич та Омельчук перемогли пару із Сербії - 16:12.

Перше місце посіли китайці Цзян Рансі і Пан Вей, другими стали росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов.

Це вже третя медаль для української збірної на Олімпіаді в Токіо.

До цього дві "бронзи" для України здобули шпажист Ігор Рейзлін та дзюдоїстка Дар'я Білодід.

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день - удача змінювала невдачу і навпаки. Олег - великий молодець і ця нагорода для нас дуже цінна. Як золото", - поділилася Олена Костевич.

Автор фото, НОК України

Костевич також згадала про забобон, що прапороносці (спортсмени, які несуть прапор своєї країни під час відкриття Олімпіади) не завойовують медалей на змаганнях.

Саме Костевич несла прапор під час церемонії відкриття Ігор разом із чемпіоном світу з фехтування Богданом Нікішиним.

"Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни".

27 липня за медалі також змагатимуться українки Яна Беломоіна (маунтінбайк) та Вікторія Ус (веслування на байдарках слалом). Крім того, у третьому раунді одиночних змагань із тенісу зіграє Еліна Світоліна.