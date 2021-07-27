СБУ заявила про викриття схеми продажу немовлят за кордон

16 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки заявила, що викрила групу на чолі з київськими репродуктологами, які "налагодили схему продажу немовлят іноземцям" - начебто в межах програми сурогатного материнства.

Як розповіли у відомстві, "власна" дитина з повним пакетом документів коштувала замовникам у 60 тисяч доларів..

Спершу група допомагала іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками, після чого "свої" медики засвідчували нібито безпліддя дружини.

Це було потрібно, оскільки є підставою для використання репродуктивних технологій.

Автор фото, СБУ

Далі для пари шукали кандидатку на сурогатне материнство, і як тільки жінка народжувала, фіктивний шлюб одразу розривали, а іноземець отримував формальне право на вивезення дитини за кордон.

Окрім того, в СБУ твердять, що мають задокументовані факти недбалого ставлення медпрацівників до своїх обов'язків, які призводили до смерті новонароджених.

Силовики вже провели обшуки в центрі репродуктивної медицини та вдома у фігурантів - кажуть, вилучили мобільні телефони, комп'ютери та інші речові докази, які містять свідчення про протиправну діяльність.

Справу відкрили за статтями про неналежне виконання професійних обов'язків медичними або фармацевтичними працівниками та службове підроблення.

Наразі слідство триває - правоохоронці продовжують встановлювати інших причетних.