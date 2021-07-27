Центр Києва паралізований через хресну ходу УПЦ МП

10 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) 27-28 липня проводить в Києві хресну ходу до 1033-ї річниці хрещення Русі. Автомобільний рух в частині столиці перекрили, тож у місті зібралися величезні затори.

Відповідно до сайту УПЦ МП, о 13.00 27 липня планують урочисті богослужіння на Володимирській гірці.

Після цього віряни пройдуть хресною ходою до Києво-Печерської Лаври, де відбудеться Всенічне бдіння.

28 липня о 9.00, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій очолить урочисту літургію на площі перед Успенським собором Лаври.

Національна поліція попередила, що з 6.00 у столиці обмежать транспортний рух у центральній частині міста.

Станом на 9.00 Київ уже скували 10-бальні затори.

Автор фото, Google

З 6.00 у столиці перекрили вулиці:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 рух перекриють:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).