Безос зробив NASA пропозицію на $2 млрд

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Blue Origin

Мільярдер Джефф Безос зробив NASA пропозицію на 2 мільярди доларів, аби його компанії дозволили брати участь в будівництві модуля для висадки людей на Місяць.

Ця місія запланована на 2024 рік.

У жовтні NASA віддала контракт на 2,9 млрд доларів під цей проєкт компанії SpaceX Ілона Маска. Тоді як Blue Origin Безоса відмовили.

Раніше очікувалося, що NASA укладе контракт з обома компаніями, але через брак фінансування від такого кроку відмовилися.

Безос написав, що його компанія готова відмовитися від отримання платежів від NASA цьогоріч і упродовж наступних двох років на загальну суму 2 мільярди доларів.

В обмін просить взяти Blue Origin у проєкт.

"Ця пропозиція - не відтермінування виплат, а пряма і постійна відмова від платежів", - каже Безос.

У квітні, коли NASA уклала контракт на розробку і створення місячного модуля зі SpaceX, Blue Origin та ще один учасник тендера, компанія Dynetics, оскаржили це рішення, мовляв, своїм рішенням NASA закріплює монополію компанії Маска в космічній сфері.

У травні NASA призупинила дію контракту зі SpaceX, й незабаром ситуацію розгляне Рахункова палата США.

Остаточне рішення має бути на початку серпня.

20 липня Джефф Безос побував у космосі, досягши на кораблі New Shepard висоти понад 100 км.

Після цього польоту Безос також озвучив "революційну ідею" - винести промисловість на орбіту.