Рівненську дантистку, яку звинувачують в побитті дітей, позбавили ліцензії

22 хвилин(и) тому

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Дантистку з Рівного, яку звинувачують у побитті та удушенні дітей під час лікування, позбавили ліцензії. Про це розповіли в Рівненській обласній прокуратурі.

За словами правоохоронців, під час розслідування їм вдалося отримати інформацію, що дантистка щонайменше порушила стандарти медичної допомоги.

Міністерство охорони здоров'я провело дві позапланові перевірки дантистки і зрештою анулювало її ліцензію.

Тимчасова в.о речниці Рівненської прокуратури Ліна Корнелюк розповіла BBC News Україна, що наказ МОЗ датований 15 липня.

Щодо жінки уже кілька місяців відкрито кримінальну справу. Правоохоронці звинувачують її за статтею про неналежне виконання медиком професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Максимально можливе покарання - три роки позбавлення волі.

Скандал у Рівному розгорівся на початку року, коли в соцмережі потрапили відеозаписи дантистки - на них видно, як лікарка б'є та душить дітей.

Повідомлялося, що заяву в поліцію на лікарку написали батьки принаймні п'ятьох неповнолітніх пацієнтів.

Сама дантистка коментувати звинувачення відмовлялася, посилалася на лікарську таємницю

"Це питання медичного характеру і права розголошувати якусь лікарську інформацію я не маю права", - заявляла вона журналістам.

"Ми будемо розглядати це у судовому порядку", - прокоментувала вона питання щодо майбутнього процесу.

Детальніше про цей скандал читайте в нашому матеріалі.