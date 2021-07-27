Більшість українців вважають Україну спадкоємицею Русі, а росіян - іншим народом

17 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Більша частина українців не вважає себе "одним народом" з росіянами, і водночас впевнені, що саме Україна є історичною спадкоємицею середньовічної Русі.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Спадщина Русі

Про те, що саме Україну треба вважати спадкоємицею Київської Русі, висловилися 75% опитаних українців.

8% респондентів правонаступницею Русі вважають Росію.

Автор фото, Група "Рейтинг"

І ще 9% не вважають правонаступницею Русі ні Україну, ні Росію.

За останні 13 років кількість українців, які вважають Україну наступницею Русі, виросла на 21% - у 2008 році таких було 54%, а у 2018 - 68%.

Українці та росіяни - один народ?

"Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що "росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору", - говорять автори дослідження.

Водночас 41% українців вважають себе "одним народом" з росіянами. Такий погляд на спільність народів найбільше поширений у східній Україні та серед прихожан УПЦ МП - там з цією думкою погоджуються 60%.

Водночас найбільше не погоджуються з ідеєю "одного народу" жителі західної України - понад 70% там не вважають себе частиною "російсько-української" спільноти.

Серед прихожан ПЦУ 33% опитаних вважають українців та росіян "одним народом", а 65% відповіли на це питання негативно.

Автор фото, Група "Рейтинг"

"Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ", - додають у групі "Рейтинг".

Опитування провели 23-25 липня 2021 року, телефоном опитали 2500 українців у всіх регіонах, окрім анексованого Росією Криму та непідконтрольних районів Донбасу.

Висловлювання Путіна

Автор фото, Getty Images

Протягом кількох останніх років президент Росії Володимир Путін кілька разів називав українців та росіян "одним народом".

Так у лютому 2020 року він аргументував це спільною мовою.

"Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було жодної різниці у мові. І лише внаслідок полонізації та частка українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, лише десь, здається, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", - розповів Путін в інтерв'ю ТАСС.

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А нещодавно він написав цілу статтю про історію, в якій знову назвав українців і росіян "єдиним цілим", що належить до "одного історичного і духовного простору".

Згадавши Куликовську битву, Велике Князівство Литовське, Річ Посполиту, Переяславську Раду, Північну війну зі Швецією, Івана Мазепу, війни з Османською імперією, часи УНР, СРСР, та, зрештою, роки незалежності України, Володимир Путін традиційно звинуватив ЄС та США у тому, що вони "планомірно і наполегливо" підштовхували Київ до того, "щоб згорнути економічну співпрацю з Росією".