Більшість українців вважають Україну спадкоємицею Русі, а росіян - іншим народом
Більша частина українців не вважає себе "одним народом" з росіянами, і водночас впевнені, що саме Україна є історичною спадкоємицею середньовічної Русі.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Спадщина Русі
Про те, що саме Україну треба вважати спадкоємицею Київської Русі, висловилися 75% опитаних українців.
8% респондентів правонаступницею Русі вважають Росію.
І ще 9% не вважають правонаступницею Русі ні Україну, ні Росію.
За останні 13 років кількість українців, які вважають Україну наступницею Русі, виросла на 21% - у 2008 році таких було 54%, а у 2018 - 68%.
Українці та росіяни - один народ?
"Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що "росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору", - говорять автори дослідження.
Водночас 41% українців вважають себе "одним народом" з росіянами. Такий погляд на спільність народів найбільше поширений у східній Україні та серед прихожан УПЦ МП - там з цією думкою погоджуються 60%.
Водночас найбільше не погоджуються з ідеєю "одного народу" жителі західної України - понад 70% там не вважають себе частиною "російсько-української" спільноти.
Серед прихожан ПЦУ 33% опитаних вважають українців та росіян "одним народом", а 65% відповіли на це питання негативно.
"Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ", - додають у групі "Рейтинг".
Опитування провели 23-25 липня 2021 року, телефоном опитали 2500 українців у всіх регіонах, окрім анексованого Росією Криму та непідконтрольних районів Донбасу.
Висловлювання Путіна
Протягом кількох останніх років президент Росії Володимир Путін кілька разів називав українців та росіян "одним народом".
Так у лютому 2020 року він аргументував це спільною мовою.
"Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було жодної різниці у мові. І лише внаслідок полонізації та частка українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, лише десь, здається, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", - розповів Путін в інтерв'ю ТАСС.
А нещодавно він написав цілу статтю про історію, в якій знову назвав українців і росіян "єдиним цілим", що належить до "одного історичного і духовного простору".
Згадавши Куликовську битву, Велике Князівство Литовське, Річ Посполиту, Переяславську Раду, Північну війну зі Швецією, Івана Мазепу, війни з Османською імперією, часи УНР, СРСР, та, зрештою, роки незалежності України, Володимир Путін традиційно звинуватив ЄС та США у тому, що вони "планомірно і наполегливо" підштовхували Київ до того, "щоб згорнути економічну співпрацю з Росією".
Українські та російські історики спростовували такі історичні екскурси російського президента як такі, що не відповідають сучасним підходам.