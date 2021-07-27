Родина вбила дівчину за джинси. Жорсткі звичаї в Індії

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Rajesh arya

Минулого тижня 17-річну жительку Індії Неху Пасван забили до смерті її ж родичі, яким не подобалося, що вона носить джинси.

Мама дівчини, Шакунтала Пасван, розповіла BBC, що дід та дядько її доньки били її палицями через суперечку щодо її зовнішнього вигляду. Батько у цей час був на заробітках.

Інцидент трапився у селищі Савреджи Харг, що у районі Деорія, - він вважається одним із найменш розвинених регіонів штату Уттар-Прадеш.

"Коли бабуся і дідусь стали заперечувати проти джинсів, Неха сказала, що джинси створені для того, щоб їх носити. І сказала, що вона носитиме їх", - розповідає мама дівчини.

Поступово суперечка загострювалася і зрештою переросла в насильство.

Жінка каже, що в якийсь момент Неха знепритомніла і родичі викликали авторікшу, аби доставити дівчину до лікарні.

"Вони не дозволили мені супроводжувати її, тому я попросила інших своїх родичів, щоб вони пішли шукати Неху в районну лікарню. Але знайти її їм не вдалося", - каже мама дівчини.

Автор фото, Rajesh arya Підпис до фото, Шакунтала Пасван, мама померлої (праворуч)

Наступного ранку, каже Шакунтала Пасван, їй розповіли, що тіло її доньки висить на мосту через річку Гандак.

Коли вона відправилась на місце перевірити це, то зрозуміла, що це дійсно її донька.

Місцева поліція відкрила справу за звинуваченнями про вбивство та знищення речових доказів.

Фігуранти - одразу десятеро людей, серед яких бабуся та дідусь Нехи, її дядько, тітка, двоюрідні брати та сестри, а також водій автівки.

Обвинувачені поки що не робили жодних публічних заяв.

Представник поліції Шріяш Тріпаті розповів BBC, що четверо людей (бабуся, дідусь, дядько Нехи і водій) наразі арештовані, їх допитують правоохоронці.

Інших причетної родичів поліція продовжує розшукувати.

Батько Нехи на момент убивства працював на будівництві в місті Лудхіяна - після звістки про смерть доньки він повернувся додому.

Мама померлої каже, що родичі часто критикували Неху за те, що вона не носить традиційний індійський одяг.

Неха любила одягатися в сучасне вбрання - на фото, якими її родина поділилась із BBC, вона одягнута в джинси та куртку.

Дівчата та жінки в Індії постійно стикаються з серйозними загрозами та дискримінацією.

Нерідко в родинах кращим вважається народження сина. Через це жінки часто роблять аборти, як тільки дізнаються, що чекають на дівчинку.

Найважче дівчатам та жінкам живеться у невеликих містечках та селищах - тут чоловіки часто диктують їм, приміром, як одягатися та з ким розмовляти, а за порушення вимог суворо карають.

Минулого місяця галасу в Індії наробила історія, що трапилася у штаті Мадх'я-Прадеш: в мережу виклали відео, на якому 20-річну жінку б'ють її батько та двоюрідні брати і сестри.

Пізніше з'ясувалося, що це було покаранням за її спробу втечі з дому свого чоловіка.

За тиждень до цього повідомлялося про те, як родичі двох дівчат жорстоко побили їх за те, що ті розмовляли телефоном з двоюрідним братом з сусіднього району.

На відеозаписах видно, як одну з дівчат тягнули за волосся, кидали на землю, били ногами, кулаками і навіть дерев'яними дошками.

Поліція зрештою арештувала сімох людей.