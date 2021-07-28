Сапфіри на $100 мільйонів. Як на Шрі-Ланці випадково знайшли унікальний скарб

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Mr Gamage

Влада Шрі-Ланки заявила, що в країні знайшли "найбільше у світі" скупчення зірчастих сапфірів.

Цінну знахідку виявили випадково. Місцевий торгівець коштовним камінням каже, що це сталося, коли робітники копали колодязь у дворі його будинку в місті Ратнарупа.

Скупчення важить понад 500 кілограмів, а його вартість може сягнути 100 мільйонів доларів, кажуть фахівці.

"Людина, яка копала колодязь, розповіла, що натрапила на якісь камінці. Згодом ми знайшли це величезне скупчення", - сказав BBC власник знахідки пан Гамейдж.

Він не забажав розкривати ані своє повне ім'я, ані місцеперебування. Каже, турбується за свою безпеку.

Чоловік розповів, що насправді скупчення знайшли ще минулого року, він повідомив про знахідку представників влади.

Але понад рік його чистили, аналізували і сертифікували.

"Раніше я ніколи не бачив такого великого екземпляра. Ймовірно, він сформувався близько 400 мільйонів років тому", - сказав BBC відомий гемолог Геміні Зойса.

Місто Ратнарупа, що в перекладі з сингальської означає "місто коштовного каміння", відоме як столиця коштовностей Шрі-Ланки.

Країна є провідним експортером сапфірів та інших коштовностей. Минулого року Шрі-Ланка заробила на цьому близько 500 мільйонів доларів.