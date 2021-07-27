Green Grey каже, що Офіс Зеленського прибрав їх з концерту через російську мову

54 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Учасники групи Green Grey "Мурік" (зліва) та "Дизель". Їхня пісня "Под дождем" - один з найбільших хітів української сцени 90-х

Музиканти легендарного в 1990-х та на початку 2000-х українського гурту Green Grey кажуть, що Офіс президента Зеленського спочатку запросив їх виступити на концерті до Дня Незалежності з піснею "Под дождем", а потім відмовився через російську мову. Про це розповів у Facebook один з лідерів Green Grey Андрій Яценко ("Дизель").

"В кінці травня цього року нам надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на "Олімпійському", присвяченому 30-річчю Дня Незалежності з піснею "Под дождем". Тема - 30 легендарних груп з легендарними піснями", - написав повідомлення російською "Дизель".

За його словами, група почала готуватися до виступу, обговорювала сценарії з режисерами і техніками.

"І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами, ми вже не вписуємося в концепцію свята", - додав музикант і запитав, як на це можна реагувати.

Андрій Яценко також обурився, що Green Grey є "однією з найбільш титулованих груп України", але зараз "через політичну доцільність нас намагаються стерти з історії" країни.

"Дизель" наголосив, що Green Grey завжди виступали під українським прапором і пишалися цим.

"Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!" - запитав музикант.

Офіс президента поки що ніяк не відреагував на ситуацію.

Пост "Дизеля" чи не вперше розкрив деталі майбутнього концерту до Дня незалежності.

Раніше президент Зеленський розповів, що святкові заходи до 30-річчя незалежності триватимуть три дні й буде "великий концерт".

Однак про концепцію "30 легендарних пісень" стало відомо вперше.

"Чимчикуй"

Green Grey послідовно виступають на підтримку російськомовних українців.

У 2005 році вони були авторами ініціативи "Наше право", що виступала проти "заборони концертів російськомовних музикантів", яку, на думку гурту, просувала тодішня "помаранчева влада".

У 2018 році гурт випустив україномовну пісню під назвою "#vodnomuchovni", у якій співали про "заборону" російської мови в Україні.

"Я хочу говорити, як я хочу - от і все. Заборонити половину всього - який в цьому сенс?" - запитував у пісні вокаліст Дмитро Муравицький ("Мурік").

А тиждень тому "Мурік" опублікував у Instagram відео з критикою мовного закону.

"Вітаю, звершилося - мовний закон. Моя відповідь мовному закону: чимчикуй за мавчиками!" - сказав співак, супроводжуючи слова непристойним жестом та імітацією блювання.

"Саме ці слова треба було б сказати на російському фесті, на якому вони мали виступати цьогоріч", - написав у відповідь на це блогер і музикант Олександр Кононученко.

Автор фото, Олександр Кононученко

Green Grey є серед учасників цьогорічного російського фестивалю "Дикая мята".

Автор фото, "Дикая мята"

Там виступить також український співак Іван Дорн.