Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Про це заявив новий речник президента Сергій Никифоров.

Він пояснив, що таке рішення зумовлене "відсутністю синергії" між міністром оборони Андрієм Тараном і головнокомандувачем ЗСУ.

"Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака. Але президент хоче бачити синергію між Міноборони та Збройними силами України. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо - навпаки, бачимо конфлікти", - обґрунтував зміни Сергій Никифоров.

Раніше у ЗМІ писали про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана, з яким у Руслана Хомчака був конфлікт.

Автор фото, Оперативне командування "Північ" Підпис до фото, Валерій Залужний

Посаду Руслана Хомчака займе командувач військ оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.

Сам Хомчак перейде на роботу першого заступника секретаря РНБО, де він замінить Михайла Коваля.

Рік перемир'я

27 липня виповнився рік з оголошення "повне і всеосяжне припинення вогню" на Донбасі, яке, втім, останні місяці не діє.

За даними Генштабу, за цей рік було 2 тис. обстрілів, 45 загиблих українських військових і 150 поранених.

Напередодні проросійські сили обстріляли позиції української армії в тилу (за 15 км від лінії фронту) біля села Галицинівка. Семеро бійців поранені, одна з поранених жінок-воїнів - важка.

Обстріл вівся зі 122-мм артилерії за використання безпілотників.

Саме слабку протидію виробленим у Росії безпілотникам "Орлан-10" та іншій безпілотній авіації супротивника закидали Руслану Хомчаку.

Що відомо про Хомчака

Автор фото, УНІАН

54-річний Руслан Хомчак є випускником Московського загальновійськового училища.

За часів незалежності був начальником штабу 24-ї окремої механізованої бригади у місті Яворів на Львівщині, командував 300-м окремим механізованим полком у Чернівцях, очолював 72-у окрему механізовану бригаду у Білій Церкві.

У 2009 році він очолив штаб 8-го армійського корпусу, а 2012 року став командиром 6-го армійського корпуса, який з 2013 року називався оперативним командуванням "Південь".

У 2011 році Руслан Хомчак отримав звання генерал-майора, а у 2013 році - звання генерал-лейтенанта.

Під час війни на Донбасі Руслан Хомчак командував одним з секторів сил АТО у Донецькій області та операцією зі взяття Іловайська.

У вересні 2014 року він заявив, що біля Іловайська українським військовим протистояли регулярні війська Російської Федерації.

"Іловайськ під контролем саме російських військ. Своїми очима з 24 по 28 серпня спостерігав там підрозділи Російської Федерації. 24 серпня ми вже мали з ними перший вогневий контакт в районі сіл Многопілля та Аграрне, що східніше Іловайська", - наполягав генерал.

За словами Хомчака, українським військам там протистояли батальйонні групи десантних, десантно-штурмових та мотострілецьких бригад.