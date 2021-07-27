Генерал Валерій Залужний. Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Оперативне командування "Північ" Підпис до фото, Валерій Залужний під час нещодавніх масштабних навчань під Рівним

У день річниці "повного і всеосяжного перемир'я" на Донбасі, яке не працює останні місяці, президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

На його місце керівник держави призначив 48-річного генерал-майора Валерія Залужного, який до цього керував військами Оперативного командування "Північ".

Що відомо про нового командира української армії?

Від комвзводу до одного з командирів ООС

Автор фото, Оперативне командування "Північ"

Валерій Залужний народився у Новограді-Волинському на Житомирщині.

Це представник українських вищих офіцерів, які вже не проходили військові навчальні заклади Радянській армії.

У 1990-х Валерій Залужний навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі й служив у ЗСУ на різних посадах - від командира взводу до командира батальйону.

Пізніше був начальником штабу 24-ї бригади, а у 2009 році став командиром 51-ї механізованої бригади.

Учасник бойових дій на Донбасі.

Автор фото, Оперативне командування "Північ" Підпис до фото, Залужний і Хомчак під час навчань у травні

"Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора "С", який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об'єднаних сил", - розповідав генерал Залужний в інтерв'ю "Армія Inform".

Станом на 2018 рік він був начальником штабу - першим заступником командувача Об'єднаних сил на Донбасі.

Позитивно оцінював роль мобілізованих бійців, які воювали у перші роки через брак контрактників: "З ними інколи важко було. Вони не такі, як ми читали у статуті. Саме вони, своїм життям і кров'ю, зробили те, що маємо - ворога зупинили. І нині ми стоїмо на своїх позиціях… Це їхня заслуга".

"Про важкі події… Це, мабуть, 2014 рік, серпень. Потім Дебальцеве. Якось неспокійно було. Відчуття постійної загрози… Здавалося, що буде ще гірше, ніж було у 2014-му. Добре закарбувався в пам'яті 25-й батальйон (25-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь", сформований з майданівців та жителів Київщини - Ред.), який я заводив туди, у район Дебальцевого, розставляв на позиції. Перші бої, перші втрати…", - пригадував генерал.

23 серпня 2017 року Валерій Залужний отримав нове звання генерал-майора. Тоді підвищення отримали 35 найкращих бойових офіцерів.

А в грудні 2019 року став командувачем Оперативного командування "Північ".

"Совок" відпадає

Автор фото, Оперативне командування "Північ"

Саме Валерій Залужний нещодавно командував великими навчаннями ЗСУ під Рівним, на яких українська армія використовувала своє новітнє озброєння, включно з ударним безпілотником "Байрактар" і протитанковими ракетними комплексами "Джавелін".

"Чудовий, високоточний засіб, який ми навчалися поєднувати з нашими новітніми системами, які за деякими показниками перевищують можливості "Джавелінів", - відповів тоді Валерій Залужний на питання BBC News Україна про досвід використання "Джавелінів".

Загалом же, за його словами, українська армія вже поступово звикає до нової зброї, такої як "Джавеліни" та безпілотники: "Ніякого ефекту новизни тут немає, це вже рядова робота нашого солдата".

"Підрозділи бригади виконували завдання наступального бою, але іншими формами і способами. Зокрема відпрацьовані дії загальновійськових підрозділів за підтримки новітніх безпілотних авіаційних комплексів турецького та вітчизняного виробництва. Фактично це було перше їх таке застосування в ударному спорядженні", - відзначав тоді генерал Залужний.

"Особливістю навчань став процес керування з тактичного операційного центру, обладнаного новітніми засобами розвідки та спостереження. Спільно діяли Сили спеціальних операцій, сили та засоби іншого оперативного командування", - додавав він.

Автор фото, armyinform.com.ua

"Совок" відпадає - хоче хтось цього чи ні. До нас приходять молоді люди, випускники військових академій. Дуже цікаво за ними спостерігати - як людина, яка сиділа нещодавно за партою, потрапляє одразу на фронт. За рік вони стають командирами рот. Кожен, окрім техніки і ста людей особового складу, отримує смугу, яку він з ними обороняє", - розповідав генерал про молодих військових "Армії Inform".

"Це зовсім інші люди. Не такі, як ми, коли були лейтенантами. Це нові паростки, які за п'ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, чудово працюють з гаджетами, начитані", - додавав Валерій Залужний.

За його словами, "повернутися до армії 2013-го нам просто не дасть навіть суспільство".