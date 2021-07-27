Вибух на хімзаводі в Німеччині із загиблим та десятками поранених. Що відомо

30 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

У вівторок на території хімічного заводу Chempark Currenta в місті Леверкузен стався сильний вибух.

Місцева влада повідомляє про принаймні одного загиблого та 16 поранених.

За даними агентства Reuters, ще четверо людей залишаються зниклими безвісти.

"Ми глибоко вражені трагічною смертю колеги", - сказав керівник підприємства Ларс Фрідріх.

Вибух також спричинив пожежу, гасіння якої тривало понад три години.

На кадрах з місця події було видно великі клуби чорного диму, що здіймаються в небо.

Поліція Леверкузена закликала людей залишатися вдома і закривати вікна та двері.

Також правоохоронці порадили тимчасово не користуватися кондиціонерами - поки фахівці не перевірять стан повітря і не переконаються в його безпечності.

Причину вибуху влада поки не озвучувала.

"Це трагічний момент для Леверкузена", - прокоментував ситуацію мер міста.