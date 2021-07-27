У Норвегії шукають метеорит, який освітив нічне небо і налякав сотні людей

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Steinar Midtskogen Підпис до фото, Спалахи від метеора можна було побачити по всій південній Скандинавії

У ніч на неділю нічне небо над південно-східною Норвегією освітив метеор, чий вибух зняли кілька камер спостереження, пише кореспондент BBC News Джошуа Неветт.

На відео і фото видно потужні спалахи, які, за словами очевидців, супроводжували гучні хлопки.

Норвезька поліція каже про шквал дзвінків, які вона отримала через спалахи, але даних про поранених чи якісь пошкодження не надходило.

Тепер команда експертів шукає метеорит - частину чи кілька уламків метеора, які досягли поверхні Землі і не згоріли у шарах її атмосфери.

Вони вважають, що він упав у лісах біля столиці Осло.

Зараз "небесний камінь" шукають у місцевості під назвою Фіннемарка за 60 км на захід від Осло.

Туристи, які відпочивали там з наметами, розповідають про "великий вибух просто над нашими головами".

Норвезька мережа спостережень за метеорами повідомляє, що вогняну кулю можна було бачити протягом щонайменше п'яти секунд з моменту появи метеора в небі. Це сталося близько 1:00 за місцевим часом (2:00 за Києвом).

Він рухався зі швидкістю 16,3 км на секунду.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Падіння метеора в Норвегії

Його спалахи можна було бачити у багатьох районах південної Скандинавії.

Норвезький астроном Вегард Рекаа розповів BBC, що його дружина не спала у момент падіння метеора і відчула "тремтіння повітря" перед вибухом - тоді їй здалося, що це впало щось дуже велике біля їхнього будинку.

За словами астронома, зафіксувати таке падіння метеора в Норвегії чи будь-де у світі вдається дуже рідко.

І хоча він не був надзвичайно великим за розмірами, цей метеор все одно можна вважати визначним через те, скільки людей його побачили і почули.

Інший астроном Мортен Білет був серед очевидців падіння небесного тіла.

Він припускає, що метеор прилетів з поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

Саму ж подію він називає скоріше "моторошною", ніж справді небезпечною.

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Падіння таких метеоритів відбувається нечасто.

"Челябінський метеор", наприклад, у 2013 році впав на російському Уралі і завдав шкоди та навіть призвів до травм.

Коли кам'яний гігант пролітав над Челябінськом, його вибухова хвиля вибила сотні вікон в будинках, після чого за медичною допомогою звернулися близько тисячі місцевих жителів.

Використавши любительські зйомки падіння метеорита, вчені змогли визначити траєкторію проходження космічного об'єкта через атмосферу Землі, а потім реконструювати його орбіту в Сонячній системі.

За їхніми даними, "Челябіський метеор" так само прилетів з поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.