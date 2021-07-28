"У Путіна справи погані". Байден розповів, чому вважає Росію слабкою

1 година тому

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Президент США Джо Байден виступив перед членами американської розвідувальної спільноти і розповів про загрози, які стоять перед Америкою. Він не обійшов увагою Росію та її президента. Як повідомляє Reuters, президент США з явним сарказмом назвав Путіна "моїм дуже близьким другом".

"Як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Я давно, давно маю справу зі світовими лідерами, так само як і ви - сказав Байден, звертаючись до розвідників, - через якийсь час починаю відчувати іншу людину. Він знає, що ви - краще, ніж його команда, і його це дуже дратує. Я не жартую".

"У Путіна... є реальна проблема. Він сидить на економіці, в якій є ядерні озброєння та нафтові свердловини і більше нічого. Більше нічого. Він знає, що у нього справи погані, і це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним", - продовжив Байден.

17 червня, розповідаючи про свої особисті враження від зустрічі з Байденом в Женеві, Путін сказав, що "Байден - професіонал, і потрібно дуже уважно з ним працювати, щоб чогось не пропустити. Він сам нічого не пропускає, запевняю вас".

Виступаючи перед розвідниками, Байден повідомив про зміст щоденної таємної доповіді, яку готують для нього спецслужби.

За його словами, у доповіді за 27 липня йому повідомили, що Росія знову намагається вплинути на результати американських виборів - цього разу проміжних виборів в Конгрес в листопаді 2022 року - шляхом поширення дезінформації.

"Це явне порушення нашого суверенітету", - наголосив президент.

Він також зауважив, що кібератака з серйозними наслідками може призвести до справжньої гарячої війни між наддержавами.

У середу в Женеві відбудуться закриті російсько-американські перемовини про скорочення ядерних озброєнь, про що президенти двох країн домовилися під час перемовин півтора місяця тому. Росію представлятиме заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, США - заступниця держсекретаря Венді Шерман.