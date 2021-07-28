Помер співзасновник Slipknot Джої Джордісон

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Колишній барабанщик американського хеві-метал гурту Slipknot Джої Джордісон помер у 46 років.

У заяві родини Джордісона йдеться, що він мирно помер уві сні.

Члени родини не повідомили причину його смерті, але заявили, що його смерть залишила їх "з порожніми серцями і почуттям невимовного смутку".

Джордісон був одним з перших учасників Slipknot. Він заснував гурт в 1995 році разом з перкусіоністом Шоном Креханом і басистом Полом Греєм.

Через чотири роки гурт випустив успішний однойменний дебютний альбом.

Slipknot продав мільйони альбомів по всьому світу, досяг успіху в американських чартах і отримав премію Греммі.

Цей гурт відомий своїм унікальним агресивним музичним стилем і носінням масок у стилі фільмів жахів під час виступів.

Джордісон залишався частиною гурту до 2013 року. Пізніше він повідомив, що пішов після того, як йому поставили діагноз поперечний мієліт, форма розсіяного склерозу.

Автор фото, Redferns via Getty Підпис до фото, На цій фотографії Slipknot, зробленій приблизно у 2000 році, Джої Джордісон у білій масці знизу праворуч

Натан Джонас Джордісон народився в 1975 році у Де-Мойні, штат Айова. Джордісон розповідав, що першу барабанну установку йому подарували батьки, коли йому було вісім років.

Більше він світ музики не залишав, і врешті приєднався до проєкту під назвою Pale Ones в 1995 році, який в підсумку став гуртом Slipknot.

Джордісон сформував і домігся успіху з кількома іншими гуртами, зокрема, Murderdolls, а потім виступав з іншими відомими гуртами - Metallica, Korn і Rob Zombie.

Його смерть настала трохи більше ніж через десять років після смерті одного із співзасновників Slipknot Пола Грея, який помер від передозування наркотиків у 2010 році.

Шанувальники та музиканти віддали шану Джої Джордісону в соціальних мережах після новини про його смерть.

Серж Танкян з System of a Down назвав його "приголомшливим барабанщиком та фантастичною людиною".

Корі Тейлор, провідний вокаліст Slipknot, розмістив чорні зображення у своїх акаунтах у соціальних мережах після того, як стало відомо про смерть Джордісона.