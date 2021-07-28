Instagram зробив акаунти молодших 16 років приватними. Що це значить

19 хвилин(и) тому

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Instagram зробив нові облікові записи користувачів, молодших за 16 років, приватними за замовчанням. Тепер тільки схвалені підписники можуть бачити їхні повідомлення, ставити вподобайки або коментувати їхні дописи.

Випробування нових стандартів показали, що тільки кожен п'ятий такий користувач обрав загальнодоступний акаунт, коли за замовчуванням встановлений приватний.

Власникам наявних акаунтів надіслали повідомлення, "яке підкреслює переваги" переходу на приватний характер акаунту.

Instagram також заявив, що просуває нові додатки для дітей віком до 13 років, попри негативну реакцію з боку деяких груп.

"Реальність така, що вони вже в мережі. Ми не маємо надійного способу зупинити людей від спотворення свого віку, тож ми хочемо надати досвід користування, який розробили спеціально для них", - заявила материнська компанія Facebook.

Компанія розробляла раніше системи штучного інтелекту для пошуку і видалення акаунтів неповнолітніх.

Раніше низка благодійних організацій з захисту прав дітей піддали Instagram критиці через нездатність видалити шкідливий контент. У ЄС у 2020 році почалося розслідування щодо можливого використання Instagram даних про дітей у Європі.

У березні соцмережа оголосила, що дорослі користувачі зможуть відправляти повідомлення тільки тим підліткам, які вже підписалися на них.

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Але система все одно спирається на вік, вказаний в обліковому записі, тобто користувачі можуть збрехати щодо свого віку, щоб уникнути таких обмежень.Instagram заявив, що останні оновлення стосуються "дотримання правильного балансу"."Історично склалося так, що ми просили молодих людей обирати між загальнодоступним або приватним обліковим записом, коли вони підписувались на Instagram, але наші останні дослідження показали, що вони здебільшого цінують досвід використання приватного акаунту", - заявила компанія.Ще одна зміна - перепони для акаунтів, які демонструють "потенційно підозрілу поведінку", наприклад, нещодавно заблоковані за обмін повідомленнями з дитячими акаунтами або підписки на них. Це зробить дитячі акаунти "важкодоступними для певних дорослих", йдеться в повідомленні Instagram.Водночас "більш обережний підхід" дозволить рекламодавцям орієнтуватися на дітей тільки на підставі віку, статі та місця перебування, а не інтересів і звичок перегляду вебсторінок.