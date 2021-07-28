На Франківщині літак упав на будинок. Четверо загиблих
В Івано-Франківській області легкомоторний спортивний літак WT-10 Advantic упав на житловий будинок. Чотири людини загинули, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Як повідомила поліція області, у результаті інциденту загинув місцевий пілот і троє пасажирів-іноземців. Місцеві ЗМІ пишуть, що серед загиблих є громадяни США.
Інцидент стався поблизу села Шепарівці Коломийського району о 13:40.
Через падіння літака приватний житловий будинок загорівся.
На момент аварії у будинку, який зайнявся, людей не було.
Пожежу ліквідували впродовж години, повідомили в ДСНС.
На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, які встановлюють обставини аварії.
Місцеве видання КУРС повідомляє, що в авіакатастрофі під Коломиєю загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.