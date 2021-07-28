На Франківщині літак упав на будинок. Четверо загиблих

1 година тому

Автор фото, ДСНС

В Івано-Франківській області легкомоторний спортивний літак WT-10 Advantic упав на житловий будинок. Чотири людини загинули, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомила поліція області, у результаті інциденту загинув місцевий пілот і троє пасажирів-іноземців. Місцеві ЗМІ пишуть, що серед загиблих є громадяни США.

Автор фото, Національна поліція

Інцидент стався поблизу села Шепарівці Коломийського району о 13:40.

Автор фото, ДСНС

Через падіння літака приватний житловий будинок загорівся.

Автор фото, Національна поліція

На момент аварії у будинку, який зайнявся, людей не було.

Пожежу ліквідували впродовж години, повідомили в ДСНС.

Автор фото, ДСНС

На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, які встановлюють обставини аварії.

Місцеве видання КУРС повідомляє, що в авіакатастрофі під Коломиєю загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк.

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