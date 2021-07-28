Зеленський розкритикував хресну ходу УПЦ МП: масово, без масок, звезли з усієї України

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський розкритикував організаторів хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату та київську владу за недотримання заходів безпеки під час акції.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, коментуючи багатотисячну процесію, яка в центрі Києва 27 липня святкувала 1033-тю річницю хрещення Русі

"Вчора у нас була хода, 55 тис. людей. Я розумію, що це свято. Але від київської громади, від київської влади я не бачив комунікації, всі бояться комунікувати. Розуміють, що це велике свято і не хочуть людям сказати прямо, щоб були обережними", - обурився президент.

Сама УПЦ МП повідомила про понад 300 тисяч учасників.

На його думку, організатори та місцева влада, зважаючи на пандемію коронавірусу, мали забезпечити людям засоби захисту, місця для ночівлі, доступ до води тощо.

"55 тисяч приїхали в Київ. Люди в більшості похилого віку, треба бути обережними, вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив, - заявив Зеленський. - Невже це так складно? Вони організовано приїжджають на автобусах, їх звозять".

"Мені здається, що, якщо організується така хода, то це ж не просто свято, це має бути свято, після якого люди не плачуть", - підкреслив президент.

Він додав, що центральна влада у такому випадку могла хіба що заборонити такий масовий захід.

"Але ми не можемо все заборонити, і це неправильно", - підсумував він, зазначивши, що "децентралізація - це велика відповідальність".

Володимир Зеленський також говорив про небезпеку нової хвилі захворювання.

При цьому позаштатним радником президента, а донедавна й заступником голови ОП, є Сергій Трофімов. Він співслужив керівнику УПЦ МП Онуфрію під час служб, є близьким до керівництва цієї церкви та її спонсора Вадима Новинського.

27 липня в Києві після масового святкового молебна на Володимирській гірці пройшла хресна хода.

УПЦ МП заявила, що у ній взяли участь понад 300 тис. людей. За оцінками поліції, людей було значно менше - 55 тисяч.

На фото та відео більшість вірян були без індивідуальних засобів захисту.