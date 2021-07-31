Фарширований кабачок у духовці - ситно та смачно

1 година тому

Фарширований кабачок - легка та вишукана сезонна страва. Якщо віддаєте перевагу вегетаріанському варіанту, просто не кладіть м'яса.

Вимийте та розріжте навпіл кабачок, дістаньте серцевину. У вас мають вийти два човники.

Висипте кускус в глибоку тарілку і влийте окріп, щоб він повністю вкрив зернятка. Залиште настоятися на 5 хвилин, доки кускус не стане м'яким.

Інгредієнти

Великий кабачок - 1 шт.

Курячий фарш - 100 г

Кускус - 100 г

Червоний болгарський перець - 0,5 шт.

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Твердий сир - 50 г

Цибулина (краще червона)

Пучок зелені

Сіль і чорний перець

Розігрійте сковороду, змащену оливковою олією. Обсмажте на ній курячий фарш.

Підготуйте овочі - почистьте і помийте цибулю та болгарський перець. Дрібно поріжте і додайте до фаршу.

Злегка обсмажте і додайте кускус, перед цим зцідивши надлишок води.

Додайте солі та перцю на свій смак, злегка протушкуйте суміш.

Тоді розділіть її навпіл та помістіть всередину обох половинок кабачка.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву близько 20 хвилин, кабачок має стати м'яким.

Після цього можете прикрасити страву зеленню та тертим сиром і подавати на стіл.