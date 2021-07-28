Тютюнові гіганти вбачають у канабісі майбутнє індустрії, а цигарок буде менше

1 година тому

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Найбільша британська тютюнова компанія каже, що бачить канабіс частиною свого майбутнього та одночасно робить спроби відмовитися від продажу традиційних цигарок.

Компанія British American Tobacco заявила, що хоче "прискорити" свою трансформацію, зменшивши вплив своєї продукції на здоров'я людей.

У березні компанія BAT отримала долю канадського виробника медичної коноплі Organigram.

Вона також підписала угоду про дослідження нового асортименту продуктів для дорослих з коноплі, орієнтованих на каннабідіол (CBD).

"Коли ми думаємо про наше портфоліо на майбутнє, безумовно, окрім нікотинових продуктів, які для нас цікаві, ми думаємо про ще одну хвилю майбутнього зростання", - заявив керівник BAT Джек Боулз у програмі "Радіо 4".

Боулз зазначив, що бачить продукти, пов'язані з канабісом, частиною цього майбутнього зростання. Зараз фірма випробовує вейп-продукт на основі каннабідіолу в Манчестері.

"Я думаю, що це частина майбутнього, зараз головний виклик в тому, щоб зменшити шкоду від альтернатив тютюну та нікотину, заохочуючи людей переходити (на нові продукти - ред.)", - пояснює представник компанії.

За результатами першого півріччя 2021 року, тютюновий гігант повідомив про зростання доходів на 8,1% до 19.9 млрд доларів.

Більше третини доходів компанії у Великій Британії зараз надходять від таких вейп-брендів, як Vuse, Velo та glo.

Тютюновий гігант також побачив стрімкий приріст нових клієнтів, коли кількість користувачів у цій сфері зросла на 2,6 мільйона до 16,1 мільйона.

Попри орієнтації на більш здорову продукцію, BAT заявляє, що відновлює продажі цигарок у деяких країнах, що розвиваються, де продажі заборонили під час коронавірусу.

Відтак продажі таких брендів, як Dunhill, Kent, Lucky Strike та Rothmans зросли в першій половині року в таких країнах, як Бразилія, Туреччина та Пакистан.

Але загалом дохід від горючої продукції - сигарет та тютюнових виробів - впав на 3% до 14,5 млрд доларів.

"Баланс різко змістився"

Аналіз від Домініка О'Коннела, бізнес-кореспондента ВВС

Протягом останнього десятиліття у своїх комунікаціях з інвесторами великі тютюнові компанії намагалися всидіти на двох стільцях.

Вони говорили про свої зусилля, щоб уникнути гидких цигарок, водночас вказуючи на великі дивідендні виплати від продажу цих же цигарок.

Зараз цей баланс різко змістився до першого, принаймні, у комунікаціях компаній.

Спочатку Phillip Morris International, а тепер BAT зробили все можливе, щоб підкреслити, що вони переходять на нові види менш шкідливих продуктів - тютюн, що нагрівається, а не спалюється, і, у випадку BAT - до канабісу.