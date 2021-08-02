Третина людей після 45 років має хронічні проблеми зі здоров'ям - учені

1 година тому

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Приблизно кожна третя людина середнього віку має численні хронічні проблеми зі здоров'ям.

Про це свідчать результати британського дослідження, присвяченого спостереженню за розвитком людини з моменту народження.

Науковці періодично відстежують життя приблизно 17 тисяч людей, що народилися протягом одного тижня у 1970 році в Англії, Шотландії та Уельсі.

Близько 8 тисяч з них опитали для дослідження Університетського коледжу Лондона, результати якого оприлюднили в журналі BMC Public Health.

34% учасників у віці 46-48 років мають дві або більше хронічні проблеми зі здоров'ям, як-от високий кров'яний тиск та психічні розлади.

Найчастіше виявляють такі проблеми:

надмірне вживання алкоголю - 26%

хронічні проблеми зі спиною - 21%

психічні розлади - 19%

високий кров'яний тиск - 16%

Вчені також зафіксували артрит, діабет 2 типу та астму.

Керівник дослідження, доктор Давід Гондек сказав, що був здивований і занепокоєний великою кількістю "відносно молодих" людей, що мали проблеми зі здоров'ям:

"Чимало людей після 45 років вже страждають від багатьох хронічних психічних та фізичних хвороб".

"Це не найкраща перспектива для населення, що старіє. Можна очікувати, що люди житимуть довше, але матимуть погане здоров'я".

Кинути курити

Діабет та високий кров'яний тиск частіше зустрічаються у людей, що мають ожиріння.

Представники бідних родин або ті, що страждали на психічні розлади в підлітковому віці, також частіше мають слабке здоров'я.

Дослідники припускають, що адресні медичні заходи в дитячому та підлітковому віці можуть покращити здоров'я майбутніх поколінь.

Експерти переконані, що навіть у більш зрілому віці дієта, обмежене споживання алкоголю, відмова від куріння та регулярні фізичні вправи можуть змінити ситуацію на краще.