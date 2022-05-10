Помер перший президент України Леонід Кравчук

1 година тому

Автор фото, УНІАН

На 89 році життя помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Про це повідомили уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, депутатка Ірина Геращенко, а також низка українських ЗМІ.

Кілька місяців тому стало відомо, що Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці і він довго перебував у реанімації.

Згодом він проходив реабілітацію у Німеччині.

Перший президент з 1991 року

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Під час інавгурації у грудні 1991 року

Леонід Кравчук народився у селі Великий Житин на Рівненщині.

З 1950-х років був членом Компартії Радянського Союзу, працював у відділі агітації та пропаганди Центрального комітету Компартії УРСР.

У 1990-1991 роках був головою Верховної Ради України та відігравав важливу роль під час здобуття Україною незалежності.

У грудні 1991 року як позапартійний кандидат переміг на перших президентських виборах у незалежній Україні й за кілька днів після цього разом з російським та білоруським лідерами Борисом Єльциним і Станіславом Шушкевичем підписав Біловезьку угоду про кінець Радянського Союзу.

Цю подію він називав найважливішою подією свого життя.

У 1994 році Кравчук програв президентські вибори Леоніду Кучмі, але залишився у політиці - кілька разів ставав депутатом, зокрема у складі партії СДПУ(о).

Нерідко висловлювався з проросійських позицій, а у 2006 році був лідером блоку "Не так!", що виступав за зближення України з Росією.

У липні 2020 року Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, після чого його риторика дещо змінилася.

"Кожен українець повинен захищати свою землю, а вороги України повинні бути вигнані за межі України, щоб їхнім духом тут не пахло", - заявив Леонід Кравчук в ефірі каналу "Україна 24" під час однієї з останніх своїх появ на телебаченні у квітні.