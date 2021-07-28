Як Apple, Microsoft і Google отримують захмарні прибутки завдяки пандемії

10 хвилин(и) тому

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Великі технічні компанії звітують про стрімке зростання своїх прибутків завдяки тому, що в умовах локдаунів користувачі прагнули оновлювати свою техніку та шукали хмарні сховища для своїх даних.

Прибутки Apple, наприклад, за останні три місяці майже подвоїлися і склали 21,7 млрд доларів. Все через попит на дорожчі 5G iPhone.

Прибуток Microsoft також зріс до 16,5 млрд доларів - на 47%, якщо порівнювати рік до року. Тут вже зіграла популярність хмарних сервісів та ігор.

Материнська компанія Google - Alphabet - також повідомила у вівторок, що їхні квартальні продажі та прибутки зросли до рекордних показників.

Це здебільшого пов'язують зі збільшенням витрат на інтернет-рекламу, спрямовану на людей, які застрягли вдома через карантин та змушені користуватися онлайн-магазинами.

Доходи відео-платформи YouTube від реклами підскочили до 7 млрд доларів за три місяці у порівнянні з 3,8 млрд доларів за аналогічний період минулого року.

Генеральний директор Google і Alphabet Сундар Пічаї відзначає "все більшу хвилю онлайн-активності у багатьох частинах світу, і ми пишаємося тим, що допомогли стільком користувачам та бізнесам".

А фінансовий директор обох компаній Рут Порат пов'язує ріст доходів зі зростанням онлайн-активності людей після того, як багато економік світу відновлюються після коронавірусної пандемії.

Тим часом рекордні продажі Apple пов'язані не лише з попитом на iPhone, а й з популярністю їхніх ТБ та музичних стрімінгових сервісів.

"Наші команди пройшли через період неперевершених інновацій та запропонували користувачам потужні продукти саме в той час, коли технології для зв'язку людей були важливими, як ніколи", - заявив виконавчий директор Apple Тім Кук.

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У Apple кажуть, що їхнім найбільш динамічним ринком є Китай, де швидко розкуповують такі аксесуари, як Apple Watch, а також останні 12-і моделі iPhone, що можуть працювати у швидших 5G-мережах.

Аналітик компанії Webdush Ден Айвс говорить: з огляду на глобальний дефіцит чіпів, який впливає на багато компаній, включно з Apple, такі показники виробників "можна вважати золотою медаллю".

Він додає: "Китай залишається ключовим елементом успіху Apple, оскільки, за нашими оцінками, близько 20% всіх апгрейдів iPhone будуть саме в цьому регіоні протягом наступного року з запуском iPhone 13".

А Microsoft пояснює свої гарні продажі попитом на персональні комп'ютери з програмним забезпеченням Windows та ігрові приставки Xbox, хоча останні й трохи просіли.

Аналітик з іншого центру Foresight Паоло Пескаторе припускає, що "пандемічне свято з іграми добігає кінця" й компанії треба думати, як урізноманітнити свій бізнес.

Темні хмари над головами гігантів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден видав розпорядження, покликане посилити конкуренцію у технічному секторі - щоб там не панували лише техногіганти

З відкриттям багатьох економік великі виробники, такі як Microsoft, Alphabet і Apple, розробили плани, як продовжити рости навіть після того, як їхні клієнти будуть більше часу проводити вже не вдома. А з ними вийдуть на вулиці і їхні девайси.

Microsoft, наприклад, нещодавно запустили хмарну версію своєї оперативної системи.

Але Паоло Пескаторе попереджає, що одночасно зі зростанням прибутків гіганти "Кремнієвої долини" привертають до себе все більшу увагу з боку органів контролю.

"Насувається темна і велика хмара, адже всі ці прибутки призведуть до закликів суворішого контролю, щоб стримати домінування компаній", - пояснює аналітик.

Контроль покликаний підтримати конкуренцію в часи техногігантів.

У Великій Британії, наприклад, ввели нові правила взаємодії технічних фірм з авторами контенту та рекламодавцями.

А у США президент Байден нещодавно підписав спеціальне розпорядження, яке має на меті розвиток конкурентних умов на ринку.

У ньому йдеться про проблеми, які виникають через те, що великі технологічні компанії збирають занадто багато особистої інформації, скуповують своїх потенційних конкурентів та недобросовісно конкурують з малим бізнесом.

Тож американський президент пропонує посилено контролювати процеси злиття технічних компаній та боротися з сумнівними методами конкуренції на інтернет-ринках.