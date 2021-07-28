Чоловік на самокаті пограбував ювелірний на 2 млн євро і втік
Паризька поліція шукає чоловіка, який вкрав ювелірні вироби та коштовне каміння вартістю понад 2 млн євро з магазину в центрі французької столиці.
Грабіжника описують як чоловіка віком 50 чи 60 років.
Він під'їхав до ювелірного магазину Chaumet на електросамокаті, а потом на ньому ж втік звідти.
Все сталося у вівторок ввечері неподалік Єлисейських полів.
За словами поліції, чоловік витягнув зброю та погрожував підірвати бомбу, яка нібито була закладена у магазині.
На камерах спостереження видно, що він був у сірому костюмі та масці.
Грабіжник змусив працівників віддати йому ювелірні прикраси і каміння, а також ключі від магазину, потім закрив персонал у крамниці та втік.
Фізичного насилля не було.
Chaumet - це заснована у Парижі мережа ювелірних бутиків, яка має свої магазин по всьому світу та входить до групи LVMH.