Чоловік на самокаті пограбував ювелірний на 2 млн євро і втік

35 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Грабіжник приїхав до магазину на самокаті і потім так само на ньому втік. Фото з архівів

Паризька поліція шукає чоловіка, який вкрав ювелірні вироби та коштовне каміння вартістю понад 2 млн євро з магазину в центрі французької столиці.

Грабіжника описують як чоловіка віком 50 чи 60 років.

Він під'їхав до ювелірного магазину Chaumet на електросамокаті, а потом на ньому ж втік звідти.

Все сталося у вівторок ввечері неподалік Єлисейських полів.

Автор фото, Reuters

За словами поліції, чоловік витягнув зброю та погрожував підірвати бомбу, яка нібито була закладена у магазині.

На камерах спостереження видно, що він був у сірому костюмі та масці.

Грабіжник змусив працівників віддати йому ювелірні прикраси і каміння, а також ключі від магазину, потім закрив персонал у крамниці та втік.

Фізичного насилля не було.

Chaumet - це заснована у Парижі мережа ювелірних бутиків, яка має свої магазин по всьому світу та входить до групи LVMH.