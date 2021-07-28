Діпфейкер Shamook вразив авторів "Мандалорця" своїм "молодим" Люком Скайвокером і вони найняли його

1 година тому

Автор фото, Shamook/YouTube Підпис до фото, Молодий Люк Скайвокер за версією творців "Мандалорця" (ліворуч) та Shamook (праворуч). Скріншот з його каналу

Відео юутубера з ніком Shamook так вразили компанію, яка робила серіал "Мандалорець" по всесвіту "Зоряних воєн", що вона вирішила найняти його.

В одному зі своїх відео, створеному за так званою методикою "діпфейк" ("глибинна підробка"), Shamook змінив останню сцену другого сезону "Мандалорця", в якій з'являється "омолоджений" актор Марк Гемілл в образі Люка Скайвокера.

У оригінальному серіалі цифрове обличчя Марка Гемілла, якому зараз 69 років, "омолодили" за допомогою анімаційної технології захоплення руху - так, щоб Люк Скайвокер виглядав відповідного до свого кінематографічного віку в "Зоряних війнах".

За хронологією всесвіту, події "Мандалорця" відбуваються через п'ять років після шостого епізоду "Зоряних воєн" під назвою "Повернення Джедая", який зняли ще у 1983 році (тоді Геміллу було 32 роки).

Shamook зробив свою версію "омолодження" Марка Гемілла, яка набрала майже 3 млн переглядів.

І багато фанатів "Зоряних воєн" вважають, що у нього вийшло краще, ніж у студії ILM (Industrial Light and Magic), яка власне відповідала за візуальні ефекти в "Мандалорці".

Тож компанія Lucasfilm, що знімає франшизу "Зоряних воєн" і до якої входить ILM, запропонувала роботу ютуберу Shamook на своїй студії.

Справжнє ім'я та стать користувача, що стоїть за ніком Shamook, невідомі.

Відео на цьому каналі з'являються з 2019 року.

Нещодавно там вийшло повідомлення про те, що Shamook приєднався до ILM кілька місяців тому на позиції "головного художника з зображення облич".

Згодом у ILM підтвердили, що "Шамук" став частиною їхньої команди, зазначивши, що вони "завжди шукають талановитих художників".

На іншому відео Shamook змінив обличчя головного героя постапокаліптичного бойовика "Шалений Макс: Дорога гніву", помінявши Тома Харді на Мела Гібсона, який грав у перших фільмах серії про "Шаленого Макса".

Технологія "діпфейків" може створювати дуже переконливі відео, тому її часто використовують для поширення дезінформації.