Кого ізолюють на в'їзді в Україну, енергія припливу і туфлі-трансформери. Теленовини ВВС

22 хвилин(и) тому

У випуску 28 липня:

Україна змінює правила в'їзду для іноземців, щоб захиститися від високо інфекційного штаму "Дельта". Кого і як саме ізолюватимуть, з'ясовували наші кореспонденти.

У Британії вже кілька місяців діє готельний карантин для тих, хто прибуває з країн "червоної зони". Як він працює, пояснюємо на прикладі тих, хто його пройшов.

Біля узбережжя Оркнейських островів почала виробляти струм і подавати його в мережу найбільша в світі припливна електростанція. На ній побували наші кореспонденти.

Українка вигадала туфлі на всі випадки життя: які вони насправді, оті туфлі-трансформери?

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