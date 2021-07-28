Кого ізолюють на в'їзді в Україну, енергія припливу і туфлі-трансформери. Теленовини ВВС

У випуску 28 липня:

  • Україна змінює правила в'їзду для іноземців, щоб захиститися від високо інфекційного штаму "Дельта". Кого і як саме ізолюватимуть, з'ясовували наші кореспонденти.
  • У Британії вже кілька місяців діє готельний карантин для тих, хто прибуває з країн "червоної зони". Як він працює, пояснюємо на прикладі тих, хто його пройшов.
  • Біля узбережжя Оркнейських островів почала виробляти струм і подавати його в мережу найбільша в світі припливна електростанція. На ній побували наші кореспонденти.
  • Українка вигадала туфлі на всі випадки життя: які вони насправді, оті туфлі-трансформери?

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