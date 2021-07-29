Михайло Романчук здобув для України четверту медаль Олімпіади в Токіо

1 година тому

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

24-річний плавець Михайло Романчук здобув для України четверту бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

"Михайло Романчук виборює бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем! У фіналі наш співвітчизник показав час 7.42.33", - йдеться у повідомленні.

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", - розповів Михайло Романчук.

Спорстмен очікував вибороти золоту медаль, оскільки у півфіналі на цій же дистанції йому вдалося встановити олімпійський рекорд з часом 7:41.28. У фіналі встановлений рекорд ніхто не зміг перевершити, але й український спортсмен фінішував на секунду пізніше. В підсумку золото дісталося американцю Роберту Фінке (7:41.87), а срібло - італійцю Грегоріо Пальтріньєрі (7:42.11).

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

Ще один український плавець Сергій Фролов у фіналі на 800 метрів прийшов до фінішу шостим.

Обидва плавці ще змагатимуться за медалі на дистанції 1500 метрів.

Автор фото, Національний олімпійський комітет України Підпис до фото, Сергій Фролов - ще одна надія України на дистанції 1500 метрів

Раніше бронзові нагороди Олімпійських ігор вибороли дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.