Дасті Гілл: легендарний басист ZZ Top помер у 72 роки

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дасті Гілл грав у гурті ZZ Top понад 50 років

Дасті Гілл, басист американської блюз-рок-гурту ZZ Top, помер у віці 72 років.

Учасники гурту Біллі Гіббонс та Френк Бірд розповіли, що Гілл помер уві сні у своєму будинку в Х'юстоні, штат Техас. Вони не повідомили подробиць.

Раніше у липні ZZ Top оголосили, що Гілл не виступатиме на деяких майбутніх концертах через травму стегна.

Відомий своєю густою бородою і сонцезахисними окулярами, Гілл грав у ZZ Top понад 50 років.

"Нам, поряд з легіонами шанувальників ZZ Top по всьому світу, буде не вистачати твоєї стійкої присутності, твоєї доброї вдачі і постійної відданості…Нам буде тебе дуже не вистачати, друже", - йдеться в заяві Гіббонса та Бірда.

Басист Джозеф Майкл Гілл спочатку грав на гітарі разом зі своїм братом Рокі у Далласі, а потім переїхав до Х'юстона і приєднався до Френка Бірда.

Гурт ZZ Top виник у 1969 році і наступного року зіграв свій перший живий концерт.

Тріо випустило 15 студійних та чотири концертні альбоми, і такі популярні сингли як Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag і Viva Las Vegas.

Гурт ZZ Top внесли до Зали слави рок-н-ролу в 2004 році.

Крім бас-гітари, Гілл грав на клавішних і був додатковим вокалістом у гурті.

Гілл також зіграв епізодичні ролі в фільмах "Назад в майбутнє, частина III" та "Дедвуд" HBO, а також в мультсеріалі "Цар гори".

Після звістки про його смерть шанувальники і музиканти висловлюють свій смуток у соцмережах.

"За 50 років Дасті Гілл закріпив за собою місце в одному з найвизначніших рок-тріо, які колись існували", - написав музичний журналіст Корбін Рейфф в Twitter.