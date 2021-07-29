Половина депутатів "Голосу" покидають партію. Що відбувається

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександра Устінова - одна з депутатів "Голосу" у Раді, яка оголосила про вихід зі складу партії

Майже половина депутатів фракції "Голосу" (сім з двадцяти) у Раді покидають партію, а п'ятеро вже написали заяви про вихід через незгоду з лідеркою партії Кірою Рудик та форматом проведення партійного з'їзду.

Частина депутатів "Голосу" публічно оголосили про вихід з партії та опублікували відповідні заяви.

Серед них депутатка Олександра Устінова, яка оприлюднила пояснення у Facebook.

Своє рішення вона пояснила незгодою з курсом лідерки партії Кіри Рудик та порядком організації з'їзду партії, який відбувається сьогодні.

"На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада "Голосу" штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - повідомила вона.

Публічно оголосили про вихід з партії, окрім Устінової, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Юлія Клименко та Соломія Бобровська.

Ще троє депутатів з групи противників Кіри Рудик - Наталя Піпа, Галина Васильченко та Андрій Шараскін - і так не були членами партії.

За даними співрозмовника ВВС News Україна в партії, з партії вийдуть щонайменше семеро-восьмеро депутатів. Частина з них можуть спробувати створити новий політичний проєкт.

У партії залишаться не більше семи депутатів Ради, які є членами партії.

Автор фото, Facebook Олександри Устінової Підпис до фото, Олександра Устінова опублікувала у Facebook свою заяву про вихід з партії "Голос"

Як повідомляє "Інтерфакс Україна", лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила про неможливість подальшого партійного будівництва разом з депутатами, які заявили про вихід з партії.

Водночас вона вимагає, щоб вони й надалі виконували програму "Голосу", з якою партія йшла на вибори.

"Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їхнього рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає", - згодом заявила пресслужба партії.

Навіть після виходу з партії ці депутати залишатимуться у фракції "Голос" у Верховній Раді й керівництво не має повноважень позбавити їх мандатів.

Сам з'їзд висловив Кірі Рудик "повну підтримку".

"Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії. 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії", - заявила пресслужба.

Тривалий розкол

Депутатка Кіра Рудик, яка раніше працювала в IT-бізнесі, очолила партію "Голос" у березні 2020 року після того, як від керівництва відмовився Святослав Вакарчук.

Вже взимку 2021 року в партії з'явилися ознаки розколу. Тоді частина депутатів фракції "Голосу" у Раді висловили незгоду з виключенням з політради партії коміка Сергія Притули та кількох інших депутатів.

У березні спалахнув скандал, коли група депутатів від фракції "Голос" - Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Олександра Устінова, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль та Соломія Бобровська - звинуватила партійне керівництво у тому, що воно начебто неправомірно покарало їх за голосування в сесійній залі та ще й погрожує вигнати непокірних з партії.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Частина депутатів "Голосу" незгодна з політикою лідерів партії - Кіри Рудик (на фото за трибуною) та Ярослава Железняка

У бік керівників партії та фракції "Голос" посипалися звинувачення в узурпації влади, співпраці з владою за спиною в однопартійців, нецільовому використанні коштів та навіть купівлі "ботів" у мережі.

Керівництво "Голосу" натомість звинуватило групу депутатів у Раді в "порушенні партійної дисципліни", а конфлікт пояснило "проблемами росту" самої політсили та надмірною "емоційністю" й "амбітністю" окремих колег.

30 березня 10 народних депутатів від партії "Голос" - рівно половина фракції у Верховній Раді - зажадали перевиборів керівництва партії. Про це йшлося в заяві, опублікованій депутаткою "Голосу" Соломією Бобровською.

Підписали заяву депутати Соломія Бобровська, Наталія Піпа, Галина Васильченко, Ольга Стефанишина, Юлія Клименко, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський.

Наступний етап конфлікту почався 15 червня. Тоді Верховна Рада 227 голосами внесла у порядок денний законопроєкти про скасування обов'язкової української мови на телебаченні. Рішення підтримали також п'ять депутатів від "Голосу", зокрема лідерка партії Кіра Рудик та голова фракції Ярослав Железняк.

Це обурило опозиційну керівництву партії групу 10 депутатів, яка оголосила про створення об'єднання "Справедливість".

12 липня Олександра Устінова повідомила, що 11 з 20 депутатів "Голосу" проголосували за звільнення очільника фракції "Голосу" Ярослава Железняка. За її словами, до 10 опозиційних до Кіри Рудик депутатів "Голосу" приєднався ще депутат Ярослав Рущишин.

У відповідь керівництво партії "Голос" заявило, що інформація про звільнення Железняка не відповідає дійсності, оскільки для призначення та звільнення голови фракції та його заступників потрібно 2/3 голосів депутатів фракції, тобто 14, а не 11.