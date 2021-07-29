На Харківщині вбили 6-річну дівчинку. Поліція підозрює 13-річного сусіда
Поліція Харківщини повідомила про підозрюваного у вбивстві шестирічної дівчинки. Це, кажуть правоохоронці, 13-річний мешканець смт Старий Салтів.
Про зникнення дівчинки близько 19 години 28 липня поліції повідомила її мама.
Вона розповіла, що о 18 годині донька пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідом, і додому не повернулася.
На пошуки відправилися правоохоронці, рятувальники, кінологи та активісти. Через кілька годин, о 23:50, вони виявили тіло дівчинки в одному з покинутих будинків Старого Салтова.
Були ознаки насильницької смерті - забиття голови та обличчя.
На місце прибуло керівництво поліції Харківщини, представники прокуратури, судмедексперти та криміналісти.
Силовикам швидко вдалося встановити особу ймовірного зловмисника - 13-річного хлопця, що мешкав по сусідству з померлою.
Поліцейські спілкувалися з мамою хлопця для встановлення усіх обставин, наразі готується клопотання про допит підлітка і поміщення його у приймальник-розподільник для дітей.
Справу відкрили за статтею про умисне вбивство, яка передбачає позбавлення волі та термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення, йдеться у повідомленні поліції Харківщини.
Стаття 102 Кримінального кодексу передбачає, що неповнолітні можуть отримати покарання не більше 15 років ув'язнення.