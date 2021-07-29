Попри контрацептиви, червона панда народила двійню

1 година тому

Автор фото, Curraghs Wildlife Park Підпис до фото, Малюкам зараз три тижні

Двоє малят червоної панди народилися у зоопарку на Острові Мен, що в Ірландському морі.

За словами наглядачів, пухнасте поповнення стало "великим сюрпризом".

Малюки побачили світ 3 липня у парку дикої природи Curraghs в селищі Белеф попри те, що їхній матері встановили гормональний контрацептивний імплант.

У парку вже живуть три панди, і батьки новонароджених цього року не були призначені для розведення.

Пізніше маленьких червоних панд планують переселити до консерваційного центру в британському Бірмінгемі.

Автор фото, Curraghs Wildlife Park

Міжнародний союз охорони природи додав червоних панд до видів, що під загрозою зникнення. За останні півстоліття їхня чисельність скоротилася на 40% в дикій природі.

Представниця парку заявила, що пара панд Куш і Сара минулого року вже дали приплід. Тому і рекомендували не займатися розведенням породи цього року.

"Не дивлячись на те, що вони перебувають під загрозою зникнення, кількість місць для тварин у парку обмежена, це пов'язано з генетикою, а не з чисельністю тварин".

"Оскільки Куш і Сара спарювалися минулого року, цього року була не їхня черга ... але, схоже, у них були інші плани".

Протизаплідні засоби час від часу можуть давати збій, кажуть у парку.

Поки що не повідомляють, хто народився в родині панд - хлопчики чи дівчатка.