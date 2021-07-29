У Китаї мільярдер, що говорив про права людини, отримав 18 років в'язниці

28 хвилин(и) тому

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Китайський підприємець Сунь Даву отримав 18 років в'язниці. Його визнали винним у розпалюванні конфліктів та провокуванні заворушень.

67-річний Сунь Даву, керівник одного з найбільших приватних сільськогосподарських підприємств в північній провінції Хебей, раніше висловлювався щодо прав людини й на інші чутливі політичні теми.

Розпалювання конфліктів та провокування безладів - звинувачення, яке часто використовують проти активістів у Китаї.

Бізнесмена також визнали винним у незаконному захопленні сільськогосподарських угідь, організації натовпу для нападу на державні установи та перешкоджанні службовцям у виконанні їхніх обов'язків. Його також оштрафували на 3,11 млн юанів (близько 480 тис. доларів США).

Компанія Суня є однією з найбільших у Китаї й працює у багатьох галузях - від переробки м'яса та виробництва кормів для домашніх тварин до будівництва шкіл та лікарень.

Мільярдера затримали минулого року через конфлікт з державною фермою. Разом з ним затримали ще 20 осіб - його родичів та бізнес-партнерів.

Як повідомляло AFP, ​в цей час десятки його працівників постраждали у сутичках з поліцією.

Суня вважають бізнесменом, близьким до деяких відомих китайських дисидентів, в минулому він критикував політику уряду щодо сільських районів.

Він був одним з небагатьох, хто відкрито звинуватив владу у приховуванні спалаху африканської чуми свиней, яка зачепила його ферму 2019 року та зруйнувала багато підприємств галузі в країні.

Сунь вже був засуджений 2003 року за незаконне збирання коштів, але тоді справу припинили завдяки підтримці з боку активістів й громадськості.

Повідомляли, що на досудовому слуханні Сунь відкинув більшість висунутих проти нього звинувачень, назвавши себе визначним членом Комуністичної партії.

Водночас він визнав, що припустився помилок, наприклад, коли публікував повідомлення у соцмережах.

"Те, як мене зараз судять, змушує моїх близьких страждати, а тих, хто нас ненавидить, радіти. Я хочу взяти на себе провину, попри суворість обвинувачень, в обмін на звільнення інших. Ми люди, які зробили свій внесок у суспільство", - заявив бізнесмен.

Китайська влада вживає жорстких заходів щодо бізнесу. Наразі тривають розслідування щодо кількох великих технологічних компаній, зокрема Alibaba, Didi та Tencent.