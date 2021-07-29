У Туреччині вирують лісові пожежі біля популярних в українців курортів Анталії. Усі деталі

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Деякі будинки в місті Манавгат поблизу Анталії згоріли внаслідок пожежі

У популярній серед українських туристів турецькій провінції Анталія спалахнули пожежі. Повідомлень про жертв та постраждалих серед громадян України наразі немає, розповіла пресслужба МЗС у коментарі BBC News Україна.

"28 липня вдень поблизу міста Манавгат (75 км на схід від Анталії. - Ред.) виникла лісова пожежа. Зважаючи на спеку та сильний вітер, пожежа швидко поширилася в напрямку Манавгата", - розповіли українські дипломати.

"Наразі пожежа далеко від туристичних локацій", - наголошують в МЗС.

Через пандемію багато туристичних країн були закриті для українців, а Туреччина приймала гостей весь 2021 рік. Потік туристів суттєво збільшився і за перші шість місяців 2021 року аж 774,5 тис. українців відвідали цю країну.

Внаслідок пожежі у Манавгаті евакуювали 3 квартали міста.

У гасінні пожежі використовують 2 літаки, 15 гелікоптерів та наземну техніку. Координує заходи міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдермлі.

Як повідомляє Euronews, губернатор району Манавгат Мустафа Йігіт заявив, що курортна зона від пожеж не постраждала.

Управління Туреччини з реагування на стихійні лиха та надзвичайні ситуації повідомило, що загалом 30 людей постраждали від лісових пожеж. Деталі відомство не уточнює.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Причина лісових пожеж біля Манавгату наразі ще не встановлена. Такі пожежі трапляються в Туреччині влітку, проте деякі з них пов'язують з навмисним підпалом.

Автор фото, Reuters