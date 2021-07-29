Еліна Світоліна програла у півфіналі Олімпіади. Побореться за бронзу
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пройти до фіналу змагань з тенісу Олімпіади в Токіо.
У півфінальному поєдинку вона програла чеській спортсменці Маркеті Вондроушовій: 3:6, 1:6. Чеська тенісистка перехопила ініціативу ще в середині першого сету і відтоді не віддавала перевагу.
У фіналі переможниця зіграє з Беліндою Бенчич - 24-річною тенісисткою словацького походження зі Швейцарії.
Еліна Світоліна матиме шанс на бронзу у поєдинку за третє місце. Там вона 31 липня зіграє з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.
До Олімпійських ігор Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова на кортах зустрічалися чотири рази. Тричі українка виграла, але останній поєдинок у вересні 2020 року програла Вондроушовій.
У попередній стадії Олімпійських ігор Світоліна у чвертьфіналі переграла італійську тенісистку Камілу Джорджі.
Нинішнім виходом до півфіналу Еліна перевершила своє попереднє досягнення на Олімпіаді-2016, де дійшла до 1/4 фіналу.
Наразі Світоліна посідає шосту сходинку в світовому рейтингу WTA.