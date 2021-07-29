Еліна Світоліна програла у півфіналі Олімпіади. Побореться за бронзу

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Еліна Світоліна ще зможе поборотися за бронзову медаль

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пройти до фіналу змагань з тенісу Олімпіади в Токіо.

У півфінальному поєдинку вона програла чеській спортсменці Маркеті Вондроушовій: 3:6, 1:6. Чеська тенісистка перехопила ініціативу ще в середині першого сету і відтоді не віддавала перевагу.

У фіналі переможниця зіграє з Беліндою Бенчич - 24-річною тенісисткою словацького походження зі Швейцарії.

Еліна Світоліна матиме шанс на бронзу у поєдинку за третє місце. Там вона 31 липня зіграє з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

До Олімпійських ігор Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова на кортах зустрічалися чотири рази. Тричі українка виграла, але останній поєдинок у вересні 2020 року програла Вондроушовій.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, До Олімпійських ігор Маркета Вондроушова чотири рази зустрічалася з Еліною Світоліною - тричі програла і один раз виграла

У попередній стадії Олімпійських ігор Світоліна у чвертьфіналі переграла італійську тенісистку Камілу Джорджі.

Нинішнім виходом до півфіналу Еліна перевершила своє попереднє досягнення на Олімпіаді-2016, де дійшла до 1/4 фіналу.

Наразі Світоліна посідає шосту сходинку в світовому рейтингу WTA.